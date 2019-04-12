Van'ın Tuşba ilçesinde de mazbata ikinci olan AKP'li adaya verildi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş olan ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi kararının ardından Van'ın Tuşba ilçesinde mazbata HDP'nin Belediye Başkan adayı Yılmaz Berki'nin yerine AKP'nin adayı Salih Akman'a verildi.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde HDP'li aday Yılmaz Berki yüzde 52,93 oyla belediye başkanlığına hak kazanmıştı. AKP'nin adayı Salih Akman ise oyların yalnızca yüzde 39,37'sini alarak ikinci sırada yer almıştı.
Sabah saatlerinde İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Salih Akman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mazbatamızı aldık. Evim, yuvam, ilk göz ağrım Tuşba'ya hizmet etmekten şeref duyacağım" ifadesini kullandı.
YSK'nin adaylık sürecinde seçilme yeterliliğine sahip bulduğu KHK'li isimlere seçildikten sonra mazbata vermeme kararına tepki gösteren HDP "YSK, adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur" açıklaması yapmıştı.