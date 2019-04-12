YSK yüzde 70 oranında oy alan aday yerine, yüzde 25 alan AKP'liye mazbata verdi!

YSK, KHK’li olduğu gerekçesiyle HDP’nin Bağlar Belediyesi eşbaşkanı seçilen Zeyyat Ceylan yerine AKP’li adaya mazbata verilmesi yönünde karar aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin yüzde 70,34 oy ile kazandığı Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde mazbatanın kimi verileceğine dair kararını verdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, YSK, adaylık başvuruları sürecinde seçilme yeterliliğine sahip oldukları kabul edilmesine rağmen, seçim sonrası Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden alınmış belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerine mazbata verilmemesi kararı almıştı.



Girdiği seçimleri kazanarak HDP’nin Bağlar Belediyesi eşbaşkanı seçilen Zeyyat Ceylan’a, KHK’li olduğu gerekçesiyle mazbata verilmemesi talebiyle başvuran AKP’li aday Hüseyin Beyloğlu’nun başvurusunu değerlendiren YSK, mazbatanın yüzde 25,46 oy alan Beyloğlu’na verilmesine karar kıldı.