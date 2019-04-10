AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in AA'ya yaptığı eleştirilerden dolayı 'özür dilemeye' çağırdığı Ekrem İmamoğlu, 'Özür dileyecekmişim. Haydi oradan. Suç duyurusunda bulunacağım' dedi.

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu Halk TV, KRT ve TELE1 ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Yerel seçimlerde skandala imza atan Anadolu Ajansı'nı sert sözlerle eleştiren İmamoğlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e de yanıt vererek "Özür dileyecekmişim. Haydi oradan. Suç duyurusunda bulunacağım. Milletvekillerine de söyledim. Yüzyılın medya skandalı" dedi.

Türkiye'nin demokrasi süreci adına tarihi anlar yaşandığını söyleyen İmamoğlu, seçim gecesi Anadolu Ajansı'nın saat 6'lardan 11'lere kadar veri girdiğini, CHP'nin öne geçmesinin ardından 11-12 saat veri girmediğini vurguladı.

İmamoğlu, "Yapın adınızı AK Parti ajansı diyemiyoruz. Kurtuluş Savaşı AA'nın emekleriyle kazanıldı. Bizim cebimizden alınan kaynaklardan oluşan bir kurum. Özür dileyecekmişim. Haydi oradan. Suç duyurusunda bulunacağım. Milletvekillerine de söyledim. Yüzyılın medya skandalı" dedi.

'ALDATILDIĞI İÇİN KONUŞMA YAPTIRILDI YILDIRIM'A'

AA'nın veri girişini durdurmasıyla ilgili olarak "Acaba neler planlanmıştı? Şeytanın avukatlığını yapalım" diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Bir ortağı AA, bir ortağı AK Parti'nin Genel Başkan yardımcısı. En büyük mağduru Binali Yıldırım. Çıktı, 3 bin 870 oyla seçimi kazandık dedi. Bir alkış koptu. Aldatıldığı için konuşma yaptırıldı Sayın Yıldırım'a. Kimin yüzünden? Aklı kıt, elindeki verilerle operasyonu yönetebileceğini düşünen 3-5 kişi. Sabahın köründe afişler asılmaya başlandı. Demokrasi adına bir katletme operasyonu. Binali Yıldırım'ın yerinde olsam değil o kişilerin yüzüne bakmak, maddi manevi, ahirete dair haklarımı ararım. Neymiş? Özür dileyecekmişim. Suç duyurusunda bulunacağım. Milletvekilleriyle de konuşuyorum. Halka mı hizmet ediyorsun 3-5 kişiye mi?"

