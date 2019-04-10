Ömer Çelik: Erdoğan talimat verdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonrası ilk AKP MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan’ın seçim mesajının anlaşılması için çalışılması talimatı verdiğini söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin seçim sonrası ilk MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada seçim sonuçlarıyla ilgili olarak "Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir" dedi.

AKP’nin seçimlerde başarılı olduğunu söyleyen Çelik, “Dünya demokrasi tarihine geçecek bir başarıdır bu. AK Parti 15’inci kez büyük milletimizin teveccühüne layık olarak seçimlerden birinci çıkmıştır” ifadesini kullandı.

“Sayın Cumhurbaşkanımız, beldelerde, illerde, ilçelerde vatandaşın verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için araştırma talimatı vermiştir” diyen Çelik “Türkiye sistem değişikliğini gerçekleştirdi. Referandumda, genel seçimde ve yerel seçimde üst üste onaylandı. Bu sistem yoluna devam edecektir” diye konuştu.

Çelik “Yeni dönemde de bunun belediyelere, devletin çalışmalarına yansımasını göreceğiz. Siyasetin öznesi, devletin öznesi bir takım gruplar değil, vatandaşımızdır. Hükümetin kurulması için yüzde 50 oy alması gerekiyor” dedi.

Erdoğan’ın verdiği talimat çerçevesinde çalışmaları gerçekleştireceklerini söyleyen Çelik, AKP’nin 28’inci istişare ve değerlendirme toplantısının 26-27-28 Nisan’da Kızılcahamam’da yapılacağını söyledi.

Çelik “Toplantıya MYK MKYK üyeleri, Bakanlar Kurulu, gençlik kolları MYK’sı, kadın kolları MYK’sı, büyükşehir belediye başkanlarımız, il belediye başkanları katılacak, ilçe belediye başkanları ve belde belediye başkanları toplantıya davet edilecektir. Böylece henüz bir ay bile geçmeden bu değerlendirme kapsamlı şekilde yapılacaktır” diye konuştu.