CHP'li vekil: Seçmen kaydırma işini AKP'li Mevlüt Uysal yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Büyükçekmece'deki seçmen taşıma iddialarına Twitter hesabından verdiği yanıtta 'Seçmen kaydırma işini AKP'li Mevlüt Uysal yaptı' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Büyükçekmece'deki seçmen taşıma iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi.

"Seçmen kaydırma işini AKP'li Mevlüt Uysal yaptı" diyen Karabat'ın açıklamaları şöyle:

"1 - Kamuoyunda #Büyükçekmece üzerinden İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi için algı yaratılmaya çalışıyor. Kanunen seçmen listeleri Ocak ayında kesinleştiği için bunlara artık itiraz edilmesinin hiçbir hukuki temeli yok.

2- Büyükçekmece'de olan seçmen hareketlerinde dikkat çeken hareketler ve isimler söz konusu. Mesela #Büyükçekmece'ye Fatih'ten ve Başakşehir'den gelen seçmenler söz konusu. Bu seçmenler arasında AKP'ye yakın isimler var.

3- Seçmen listelerinin askıya çıktığı 4 Ocak 2019 tarihinde Büyükçekmece seçmen listelerine Nurettin Ertemel, Hüseyin Sevim ve Kaan Şahin gibi isimler eklendi. Bu isimler geçmişte Mevlüt Uysal'ın da yönetimin de yer aldığı Sıcak Yuva Vakfı'nın hala yönetiminde bulunan isimler!

4- Bu isimler Mevlüt Uysal Başakşehir Belediye Başkanı iken biri belediye başkan yardımcısı, diğeri Başakşehir Spor Yönetim Kurulu Üyesi, diğeri de Fatih'te Kızılay Yönetim Kurulu üyesi. İsimlere internetten araştırıldığında rahatlıkla bu bilgi teyit edilebilir.

5- Mevlüt Uysal'a bu kadar yakın olan isimler, ne hikmetse 4 Ocak 2019 tarihinde Büyükçekmece’de aynı adrese taşınmışlar. Söz konusu adreste kayıtlı 11 seçmen görünüyor! Birisi Bakırköy’den, biri Başakşehir’den diğeri de Fatih’ten gelmiş görünüyor.

6- Bizlerin seçmen hareketlerini takip etmeyeceğimizi düşünmüş olacaklar ki aynı adrese böylesi isimleri yığmakta sakınca görmemişler. "Kişi, kendinden bilir işi" diye bir söz var CHP'yi seçmen taşımakla itham edenlerin neden bu kadar gürültü çıkardıkları daha iyi anlaşılıyor.

7- CHP'yi seçmen taşımakla itham eden AKP'nin başkan adayı, aslında kendisi seçmen taşımış. Yaptıkları kanunsuz eylem üzerinden kazandığımız belediye başkanlığını gölgelemeye çalışıyorlar. Böylece AKP, bugüne kadar yaptığı bütün hileleri aslında ağzından kaçırmış oluyor!"