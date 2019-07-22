Hürriyet gazetesinin tirajı dibi gördü

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, tirajı 200 binin üzerinde görünen Hürriyet gazetesinin bayi satışlarının 40 bine düştüğünü yazdı.

Doğan Grubu'nun elindeyken erimeye başlayan, Demirören'e geçtikten sonra iyiden iyiye satış sayısı düşen Hürriyet gazetesi, bayi satışlarında 40 bini gördü.

Cumhuriyet'ten Orhan Bursalı, Cumhuriyet gazetesi ile Hürriyet'in bayi satış sayısı arasındaki farkın 6-7 bine düştüğünü iddia ederken, "Satış raporlarına baktığınızda, hepsi maşallah uçuyor. Başbayilerden büyük ölçekli toplu alımlarla, çalımlarından geçilmiyor. Sitelerin girişlerine bedava yığılıyor tomarlar. Birer 'metro gazetesi'ne dönüştü yandaş medya. Metro gazetesi, Avrupa’nın metropollerinde parasız dağıtılır. İlandan parasını kazanır. 5 ay kadar önce Amiral Battı Gemisi’nin satışı 60 bin olarak bildirilmişti bana" derken, önceki gün aldığı bilgiye göre Hürriyet'in satış sayısının 40 bine düştüğünü yazdı.