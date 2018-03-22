Doğan Medya'nın satışı sonrası Hande Fırat'tan dikkat çeken yazı...

Doğan Medya'nın AKP'ye satışı sonrası Hürriyet'in hiçbir yazarı konuya ilişkin tek bir cümle dahi kurmadı.

Yazarların tamamı köşelerini gündeme ve gündem dışı konulara ayırırken, gündem dışı konuda ipi Hande Fırat göğüsledi.

Fırat, grubun satışı sonrası yazdığı yazıda Saray'ın yemeklerini övdü.

"Benim Michelin yıldızım Külliye’ye" başlıklı bir yazı kaleme alan Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara temsilcilerinin resepsiyonlarda başlarından ayrılmadıkları çiğ köfteler, zeytin yağlı yaprak dolmaları...

Son örnek de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verdiği öğle yemeğindeki “Atıksız Menü.”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mutfağındaki temel mantık, yiyeceklerin ziyan edilmemesi ve atılmaması. Ayrıca sağlıklı, kilo yapmayan gıdalardan yapılması. Mutfağın başında Seyit Başkonak var. Hem lezzetli, hem sağlıklı, hem de “atıksız mutfak” sebebiyle kendi Michelin yıldızımı onlara veriyorum.

Bazı yemeklere mercimek unu kullanılıyor.

· Badem sütü revaçta. Yemekler için beşamel sos, badem sütü ve unu ile hazırlanıyor.

· Yaz bitiminde mutlaka bahçe domatesi konservesi hazırlanıyor, kış boyu kullanılıyor.

· Yemeklerde çeşni olarak kullanılan kereviz, soğan, sarımsak ve kişniş tozları Külliye mutfağında hazırlanıyor.

· Tatlılarda şeker ve unun yerini bal ve badem unu alıyor.

· Son dönemin popüler gıdası chia tohumu da Külliye mutfağında.

Külliye’deki öğle yemeğinde nefis içecekler vardı. Ben “vanilyalı zencefil” istedim. Sonra bir bardak, bir bardak daha istedim... Yazın buzdolabında soğutup keyifle tüketilebilecek bir içecek.

İŞTE TARİFİ:

Malzemeler: 10 adet limon, 1 kg taze zencefil, 1 adet çubuk vanilya, 500 gr süzme bal, 3 lt su, bir bağ taze nane.