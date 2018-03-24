Ahmet Hakan kovulacak mı? Sinyali verdi...

Doğan Medya'nın satışı sonrası AKP'lilerin kovulacak ilk isimlerden olduğunu ileri sürdüğü Ahmet Hakan, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Doğan Medya'nın Demirören'e satılması sonrası durumu merak edilen isimlerden biri de Ahmet Hakan oldu.

Hürriyet'in AKP destekçisi isimlerinden olan Ahmet Hakan, buna karşın yandaş medya tarafından kovulacaklar arasında gösteriliyor.

Bugün konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Hakan, şu ifadeleri kullandı: