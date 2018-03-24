Ahmet Hakan kovulacak mı? Sinyali verdi...

Doğan Medya'nın Demirören'e satılması sonrası durumu merak edilen isimlerden biri de Ahmet Hakan oldu.
Hürriyet'in AKP destekçisi isimlerinden olan Ahmet Hakan, buna karşın yandaş medya tarafından kovulacaklar arasında gösteriliyor.
Bugün konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Hakan, şu ifadeleri kullandı:
- SORU: Neler oluyor?
- CEVAP: Hayırlısı be gülüm!
- SORU: Peki şimdi ne olacak?
- CEVAP: Bilemiyorum Altan.
- SORU: Annenin dediği gibi... Herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?
- CEVAP: Yarım asırlık tecrübeyle sabittir: Anneler her zaman haklıdırlar ve haklı kalacaklardır.
- SORU: Bunca düşmanı ne ara biriktirdin?
- CEVAP: Her zaman mütevazı olmaya gayret etmişimdir ama bu konuda mütevazı olamayacağım: Düşman sayısı arttırmakta üstüme yoktur!