Cem Küçük kovulacakların listesini hazırladı: Sadece iki kişi kalacak

Doğan Medya'nın Demirören tarafından satın alınması sonrası Türkiye yazarı Cem Küçük, isim isim tasfiye listesi hazırladı.

Doğan Medya'nın Demirören'e satılması sonrası kendine yeni "iş" hayalleri kurmaya başlayanlardan olan Cem Küçük, Doğan Medya'da çalışanlara ilişkin ise bir liste hazırladı.

Gazetede çalışan isimleri tek tek sıralayan Küçük, kimlerin gazeteden ayrılacağına karar verme işini de üstlenmeye girişti...

Küçük'e göre Doğan Medya'dan geriye sadece Hande Fırat ve Hakan Çelik kalacak...

Küçük'e göre gazetede kalma ihtimali olan diğer üç isim Fikret Bila, Erdoğan Aktaş ve Rıfat Ababay. Küçük, geriye kalanların tamamının işten çıkarılacağını, kendilerinin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

AKP tetikçisi Küçük'ün tasfiye listesi şöyle:

"Aydın Bey’i bu kararından ötürü yeniden tebrik ederim. Fakat şu da bilinmeli ki bu kararından sonra Aydın Doğan’a ve ailesine aşırı sert vuran yazılar asla doğru olmaz.

Türk medya tarihinde Doğan ile en çok savaşan adam tartışmasız benim. Bu dakikadan sonra gidenin ardından tef çalınmasını doğru bulmuyorum. İslam ahlakına yakışan bir edep ve adap ile Aydın Doğan ve Doğan ile adı özdeşleşen adamları uğurlanmalıdır.

Doğan’ın zekâsına en güvendiği A takımı ikilisi olan Ertuğrul Özkök ve Zafer Mutlu hemen beklemeden ayrılırlar. A takımında olmamakla birlikte Aydın Doğan ile adı bire bir özdeşleşmiş Ahmet Hakan da beklemeden ayrılacaktır. Özellikle Hakan ve Özkök medyada görünür oldukça, 'Doğan ve ailesinin hâlâ Hürriyet gazetesinde kontrolü sürdürdüğü'nü akıllara getirecektir. Bu durum kaçınılmazdır.

Doğan’ın B takımındaki adamların da Demirören medya grubunda geleceği olabileceğini sanmıyorum. Mehmet Yılmaz, Sedat Ergin, Murat Yetkin gibi B takımı eski yöneticilerinin de tazminatlarını alarak ayrılmaları akla uygun olur. Hırsla yeni sistemi zorlayarak madara olana, yani kovulana kadar bekleme yaparlar mı? Tam bilemiyorum.

Sanırım B takımının en zekisi Mehmet Yılmaz tıpkı Özkök, Mutlu ve Hakan gibi ayrılacak ve uzun seyahatlere çıkacaktır. Aynı şekilde Ayşe Arman’ın da devam etmesi mümkün değildir.

ByLock İsmail diye bilinen Saymaz bana çok belaltı saldırmış bir kişidir ama çalışkan ve başarılı bir muhabirdir. Muhabirliğinin hakkını vermem gerekir. Son dönemde Kemalist görünümlü Marksist rolünü iyi oynadığı için tazminatını alıp Sözcü’ye gidecek ve Halk TV’de program yapacaktır. Gruptan ayrılması kesin isimlerden Şirin Payzın da kendi ideolojik çizgisine uygun olarak Cumhuriyet’te basın hayatına devam edecektir. Belki Halk TV’de de yine vazife alır. Yine Deniz Zeyrek, Çınar Oskay, Kanat Atkaya, Ebru Baki, Cansu Çamlıbel, Melis Alphan, Dinçer Gökçe gibi isimler de bu tip kurumlarda bir şeyler yapacaklardır. Zamanın ruhundan kaçış mümkün değil. Hepsine yeni hayatlarında başarılar dilerim.

Fikret Bila, Erdoğan Aktaş ve Rıfat Ababay gibi yöneticilerin durumu ise tartışmalıdır. Bu isimler 2019’a kadar geçiş döneminde muhtemelen kalırlar ve sonrasında da kalabilirler ya da kalmayabilirler.

Hande Fırat ile Hakan Çelik devam edeceği kesin iki isimdi ama Hande Fırat akıllara durgunluk verecek çocukça bir instagram mesajıyla grubun yeni sahibi Demirören Ailesi’ne saygısızlık yaptı. Fırat’ın şu an bulunduğu yeri hazmedememiş çocuksu muhabir psikolojisinde olmasına tipik bir örnekti bu olay. Sonuçta artık bu grubu yeni bir ruh yönetecek."