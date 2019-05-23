Banksy batan şehrin şöhretli bienaline kaçak katıldı

Sokak ressamı Banksy, İtalya'nın turistik şehri Venedik'te düzenlenen Venedik Bienali'ne gerçekleştirdiği bir 'sanat eylemi' ile katıldı. Limana yanaşmış bir dev yolcu gemisini kendine hedef seçen Banksy, hem 'daha önce hiç çağrılmamış olduğu' bienali, hem de Venedik'in kendi 'gerçeğini' bozan, giderek varlığını tehdit eden turizmi alaya aldı. Banksy, tezgah açışının ve ardından polis tarafından kovulmasının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Sokak ressamı Banksy Venedik Bienali'ne kaçak olarak tezgah açtı. Banksy'nin açtığı tezgahta, Venedik'e yanaşan dev yolcu gemilerini hedef aldığı bir çalışma kurguladı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, sosyal medya paylaşımı yapan Banksy'nin paylaşımında iki polis memurunun izinsiz olduğu gerekçesiyle San Marco Meydanı'ndaki tezgahı kaldırtması görülüyor. Polislerden biri Banksy'ye "İzniniz yoksa buradan gitmek zorundasınız. Burada kalamazsınız" diyor. Banksy tezgahını toplayarak ayrılırken Venedik'in kanallarından birindeki dev bir yolcu gemisinin önünden geçiyor.

Videoda eseri gören İtalyanların tepkileri de duyuluyor. Bazı İtalyanlar "Gerçekten de çok güzel" derken kimileri omuz silkerek yoluna devam ediyor.

Banksy, videoyu Instagram'da paylaşırken şu mesajı yazdı:

"Venedik Bienali'nde tezgah açtım. Dünyanın en büyük ve prestijli sanat etkinliği olmasına rağmen nedense şimdiye dek hiç davet edilmedim.''

Banksy'nin açtığı tezgahta birden çok çerçeve içine yerleştirdiği dev turist gemisi fotoğrafının o sırada limanda olan gemiye ait olduğu görülüyor. Limandaki geminin çevresine eklediği gondollar parodiyi derinleştiriyor.

Venedik bir süredir turizmin yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Geçtiğimiz haftalarda The Guardian'ın konuyla ilgili bir habere attığı başlık Banksy'ye ilham veren sorunu iyi anlatıyor.

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