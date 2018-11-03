Şeker üreticileri alacaklarını ödemeyen Safi Holding'i protesto etti

Çorum'da, özelleştirilen şeker fabrikası yönetimi tarafından alacaklarının ödenmediğini söyleyen üretici ve nakliyeciler, Çorum-Samsun karayolunda oturma eylemi yaptı.
Ankara yolunda faaliyet gösteren ve geçen aylarda Safi Holding'e satılan Çorum Şeker Fabrikası önünde toplanan üretici ve nakliyecilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, 50 gündür alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle fabrika yöneticileriyle görüşmek istedi.
Yetkililerle görüşemeyen grup, Çorum-Samsun karayolunun gidiş istikametini trafiğe kapattı. Yolda bir süre oturma eylemi yapan bu kişiler, araçların geçişine izin vermedi. Bu sırada bazı araç sürücüleriyle eylemciler arasında tartışma yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Eylem bir süre sonra sona erdi.