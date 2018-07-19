Patronlar yeni hükümetten KDV indirimi ve serbest ticaret anlaşmaları istiyor

Patronlar yeni hükümetten 'piyasanın kilidini kıracak acil önlemler' beklediklerini söylediler. Öne çıkan iki talep KDV indirimleri ile daralan iç talebin hareketlendirilmesi ve serbest ticaret anlaşmaları imzalanarak ticaret savaşlarına karşı önlem alınması.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ve yeni bakanların açıklanmasının ardından sermaye örgütleri ve patronlar peş peşe "Artık gündem ekonomi olmalı" mesajını vermişlerdi.

Sektör temsilcileri yeni hükümetten özellikle KDV konusunda düzenleme bekliyor. Dünyada giderek artan korumacılık politikaları ve ticaret savaşları karşısında patronlar yeni hükümetten serbest ticaret anlaşmaları yapılarak sorunun aşılmasını istiyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre sektörlerin beklentileri şöyle:

HAZIR GİYİM: KORUMACILIĞA KARŞI STA'LARLA POZİSYONUMUZU ALALIM

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, hazır giyim sektöründe sorunların ihracat odaklı olunduğu sürece çözülebileceğini söyledi. Serbest ticaret anlaşmalarına karşı kendi pozisyonlarını ortaya koymaları gerektiğine vurgu yapan Orakçıoğlu, “Dünyada giderek korumacılık artıyor. Özellikle ABD’nin uyguladığı korumacılık politikasının giderek büyümesi öngörülüyor. Sektörümüzde 2018’de artış performans kaydedildi. Bunu en iyi şekilde devam ettirip, daha da artırmamız lazım. İhracatta bugün tüm sektörlerde belli bir noktada ama hazır giyimde ise farklı konumdayız. Serbest ticaret anlaşmalarıyla bunun önünü daha da açmalıyız” diye konuştu.

LOJİSTİK: HAKSIZ REKABET ÖNLENMELİ

Lojistik patronlarının sıkıntılarının başında sınır kapılarındaki beklemeler geliyor. Sektör temsilcileri yeni hükümetten öncelikli olarak ihracata da büyük darbe vuran bu konuda çözüm bekliyor.

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, "Taşımacılarımızın üzerindeki kota, geçiş ücretleri ve vizeler gibi haksız rekabeti körükleyen ana sorunların yeni kabinemizin öncelikli hedefleri arasına alınması ve Türk taşımacısının yabancı taşımacılar ile eşit şartlarda rekabet etmesinin sağlanması önem arz eden diğer sektör gündemi" dedi.

OTOMOTİV: VERGİLENDİRMEDE DÜZENLEME PASTAYI BÜYÜTÜR

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, geçtiğimiz aylarda başlayan yavaşlamanın haziran ayında farklı bir boyuta ulaştığını belirtti. Daralan iç pazarın normale dönmesi için vergilendirme sisteminin değişmesini de kapsayan bir dizi önlemlerin alınması gerekliliğini işaret eden Yenigün, “Devlet vergi toplarken, ‘birim araç başına’ değil ‘büyüyen piyasadan toplanacak vergi’ olarak düşünmeli. Araç fiyatları yükseldi, kredi faizleri ise çok arttı. Bu noktada ticari araçların kiralanmasının önündeki engeller hızla kaldırılmalı ve devlet ihalelerinde öncelik Türkiye’de üretilen yerli araçlar ekseninde olmalı. Konut edinme konusunda mümkün kılınan düşük faizli kredi otomotiv için de mutlaka uygulanmalı” diye konuştu.

MAKİNE: KAMU İHALE ÜRÜN LİSTELERİ GENİŞLETİLMELİ

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Yerli teknolojiyi destekleyici yönde atılan adımlar, dış ticaret açığı oluşturmadan büyümenin başlıca koşulu. Makine sektöründe yerli malına teşvik edici düzenlemeler yapılmalı. Özellikle kamu alımlarında ihale ürün listelerinin genişletilmesi, makine sektörünün gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Yakın dönemde sinai üretime ağırlık vermek ve ihracatı artırmak üzere KDV istisnası getiren önemli bir düzenlemenin yapıldığını ve makine talebinde olumlu bir etki oluşturan bu uygulamanın imalatçılar üzerinde özellikle finansman konusunda ciddi bir yüke neden olduğunu belirten Karavelioğlu şöyle devam etti: “Bu sorunun KDV’lerin üç ay içinde imalatçımıza iadesiyle giderilebileceği kanaatindeyim. Aksi halde, imalatçılarımız giderlerini karşılamak için zorunlu fiyat artışına gidecek ve sistem avantajını yitirecek. Piyasa denetimi ve gözetiminin etkinliği artırılması, oluşan korumacı politikalara karşı önlem olacaktır.”

ÇELİK: EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ TİCARET SAVAŞLARI

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, başta Çin olmak üzere dünyadaki çelik üretim kapasite fazlasının oluşturduğu baskı nedeniyle, ihraç pazarlarında korumacılığın geçtiğimiz yıllarda giderek arttığını vurguladı. Bazı ülkelerin iç piyasalarını korumak amacıyla haksız gerekçelerle açtığı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarına sektör olarak maruz kaldıklarını söyleyen Aslan şu bilgileri verdi: “Türk çelik sektörünün uzun yıllardan beri mücadele ettiği korumacılık önlemleri son dönemlerde dünya genelinde giderek arttı. ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatında getirdiği yüzde 25’lik vergi ile ticaret savaşları başlamış oldu. Akabinde Avrupa Birliği’nin Section 232 önleminin yaratacağı etkinin iç pazarına karşı tehdit oluşturacağı gerekçesiyle bir korunma önlemi başlatması bu kıvılcımı alevlendirdi. Başta sadece çelik sektörünü etkileyen bu durum, bugün gelinen noktada ise gıda, tekstil, motorlu taşıt ve daha birçok sektörde ülkeleri çeşitli yönlerden etkileyen bir afet haline geldi. Sağduyuyla bu soruna çözüm bulunmalı."

GAYRİMENKUL: FAİZLERİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Gayrimenkul sektörü piyasanın faiz oranlarının düşmesişye hareketlenebileceği görüşünde.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, buna bir de sektör temsilcilerinin katkıları eklenince psikolojik olarak alıcının da artacağını söylüyor. Durbakayım, diğer yandan yabancıya konut satışında 1 milyon dolar olan sınırın 300 bin dolar gibi daha makul seviyelere çekilmesinden yana olduklarını ifade etti. Durbakayım, öncesinde mevzuata uygun alınan inşaat ruhsatı ile yapılan projelerin, imar planı iptalleriyle akamete uğramasının önemine dikkat çekti. Yani önceden kazanılmış olan hak, plan iptalleri olsa bile korunmaya devam etmesinin önemine değindi. Durbakayım önerilerini şöyle sıraladı: “Bizim gibi imalatçılara sanki ihracat yapıyormuş gibi KDV ve vergi iadesi gibi bir takım avantajlar sağlanması yabancı alışını artıracak unsurlar. Malzemelerde yerli kullanımı teşvik için bir takım katkılar olabilir. Çünkü dövize bağlı girdiler rakamları şişiriyor. Demir fiyatlarında ciddi sıkıntı var. Biz ithalat tarafı hiçbir zaman olmadık ama eğer gerekiyorsa ithalat silahımızı çekip demiri biraz frenlemek lazım çünkü aşırı bir artış var.”

MOBİLYA: KDV İNDİRİMİ İSTİYORLAR

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, pozitif ayrımcılık yapılarak da sektörde ciddi kazanımlar elde edileceğini belirtti. Türkiye’deki odun fiyatlarının globale göre yüksek olduğunu kaydeden Güleç, bu durumun işlerini zorladığını ifade etti. Bu konuyla ilgili yasanın hızlı bir şekilde çıkmasını gerektiğini belirten Güleç, “KDV ciddi anlamda bizim için maliyet unsuru. Üretim maliyetlerini artırıyor. Kayıt dışılığı besliyor. İndirilmesini istiyoruz. Rekabet etmemizin önünde bir rakam haline geliyor. Globalle daha iyi rekabet edilecek seviyeye gelmemiz şart. Kıdem tazminatı çözülmeli. İmalat üzerindeki desteklerle de kalıcı ve uzun dönemli özellikle işverenin üzerindeki maliyetlerin aşağıya çekilmesini talep ediyoruz" dedi.

TURİZM: KONGREDE KDV, İÇKİDE ÖTV İNDİRİMİ İSTENİYOR

Turizm patronlarının hükümetten beklentilerinin başında kongre turizmine yönelik KDV indirimi ve alkollü içkilerde de ÖTV indirimi geliyor.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Bizim için öncelikli ya da önemli sorun yok. Sorunlara bütün olarak bakılıp, bütün olarak çözülmeli. Turizme bütüncül yaklaşım şart” diye konuştu.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da “Yeni turizm bakanından beklentimiz kamu-özel sektörün daha yakın çalışması. İletişimin daha güçlü olduğu omuz omuza çalışıldığı takdirde bütün sorunların çözüleceğine inanıyoruz” dedi.