Makro Market işçileri yürüdü: Tazminatlarımız gasp edilemez

Samsun'da süpermarket tekeli Migros'a devredildikten sonra işten çıkarılan ve yasal hakları ödenmeyen Makro Market işçileri bugün bir yürüyüş düzenledi. Seslerini duyurmak isteyen işçiler, 'Tazminatlarımız gasp edilemez' yazılı bir pankart taşıdı.

Samsun’da Migros’a devredilen Makro Market’in şubelerinin kapanmasıyla işten çıkarılan işçiler, tazminat haklarını istemek için Cumhuriyet Meydanı’ndan Bulvar AVM’ye kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “Direne direne kazanacağız”, “Samsun uyuma işçine sahip çık” sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından Makro Market önünde basın açıklaması yapan işçiler, açıklamanın ardından tekrar Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyerek eylemlerini Tez-Koop-İş Sendikası önünde sonlandırdı.

İşçiler adına konuşan Samsun Tez-Koop-İş Başkanı Tarık Sayın, işçilerin emeklerinin gasp edildiğini söyleyerek, hak arayışlarını hem hukuki olarak hem market önlerinde sürdüreceklerini belirtti.

Sayın şunları söyledi:

"İşçilerin bu hak arayışları noktasında olsun gerekli hukuksal boyutu olsun veya işe alınmaları noktasında olsun kıdem ve ihbar tazminatları noktasında olsun ne gerekiyorsa bizler bu süreci başlatmış bulunmaktayız. Bizler sadece hukuki süreçle kalmayacağız. Makro firmasının bizi dinlemesi gerekiyor. Çünkü bu saatten sonra bizleri mağaza önünde görecekler. Bundan sonra iki günde bir hatta her gün mağaza önlerinde olacağız. Haklarımız alınana kadar mağaza önlerinde olacağız. Biz şunu biliyoruz. Makro ve Taze firmasının organik olarak bağı olduğunu biliyoruz. Büyük şehirlerde metropollerde, çaldıkları ile inşaat sektörüne yatırım yaptıklarını da biliyoruz. Bizler hiçbir zaman haklarımızı onlara bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa gerek sendikalar olarak gerek işçi arkadaşlarımızla birlikte zaman zaman sizlerin karşısına çıkacağız. Bu bir başlangıçtı. Biz kazanan kadar da devam edecek."