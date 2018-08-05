Samsun’da işçi kıyımı: Makro AVM 100 işçiyi işten çıkardı, kıdem tazminatlarını ödemedi

Samsun’da iflasını açıklayan ve Migros’a devredilen Makro AVM, yaklaşık 100 işçisinin çıkışını verdi. Mağazayla birlikte kendilerinin de Migros’a devredildiğini, işten çıkarıldıklarında öğrenen ve kıdem tazminatlarını alamayan işçiler AVM önünde toplanarak eylem yaptı.

21 Mart'ta bünyesindeki 253 mağazanın 73’ünün Migros’a satışına ilişkin icra hukuk mahkemesinden onay çıkan Makro Market AŞ, satış kararına Rekabet Kurulu’nun da onay vermesiyle birlikte hisselerini Migros’a devretmişti.

Bir bölümü Makro, bir bölümü Uyum adıyla faaliyet gösteren şirketin bünyesinde Türkiye genelinde 253 mağaza ve 6 bin 500 işçi bulunmaktaydı.

İflasla birlikte sadece İstanbul’da yaklaşık 1500 işçinin iş akti feshedilirken işçilerin hakkı olan kıdem tazminatları ödenmedi.

KIDEM TAZMİNATI YOK

Samsun'da da 22 mağazası bulunan Makro Market’in Migros’a devredilmesiyle birlikte Samsun'da çalışan yaklaşık 100 işçi işten çıkarıldı.

Kıdem tazminatları ve iş çıkış belgelerinin kendilerine verilmediğini ifade eden işçiler AVM önünde toplanarak şirketi protesto ettiler.

Kendilerine kıdem tazminatı verilmeden, habersizce işten çıkarıldıklarını belirten işçiler yaptığı açıklamada, "Biz senelerce bu mağazaya hizmet ettik. Ancak bir gecede bize bir şey bile denilmeden işten çıkarıldık. Kıdem tazminatlarımızı alamadık. Bunun yanında bu mağaza bizi işten çıkardığına dair bir belge de vermedi. Bu yüzden hiçbir hak talep edemiyoruz ve işsizlik maaşı da alamıyoruz. Şu an çok mağduruz. Mağazayı devralan firmaya yine bizim haberimiz olmadan girişimiz yapılmış. Biz bu firma hakkında iyi şeyler duymadığımız için bunlarla da çalışmak istemiyoruz. Kendi kafalarına göre bizi işten çıkartıp başka firmaya girişimizi yapıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Biz burada hakkımızı arıyoruz. Kıdem tazminatımızı istiyoruz ama bir muhatap bulamıyoruz. Bize pazartesi gününe kadar beklememiz söyleniyor. Eğer o gün de hakkımızı alamazsak mahkemeye başvuracağız” dediler.

Makro AVM’de işten çıkarılan 1500 işçi, tazminatlarını alamadıkları için kasa kilitleme eylemi yapmışlardı.