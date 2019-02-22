İTÜ'de Flormar yöneticisinin zor anları: İşçileri attık ama sor niye attık?

​İTÜ Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen kariyer etkinliğine katılan Flormar Genel Müdür Yardımcısı, öğrencilerin Flormar direnişini hatırlatan sorularını 'o işler sizin bildiğiniz gibi değil' diyerek yanıtladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunlar Derneği tarafından her sene düzenlenen DFS (Different Futures Summit) adlı etkinlik, bu sene 20-21 Şubat tarihlerinde, İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik katılımcılarını İTÜ mezunu olmuş, fakat kariyerlerini mezun oldukları bölümler dışında alanlarda yapmış kişiler oluşturuyordu.

Mezun oldukları okula gelen katılımcıların kendi kariyerlerini anlattıkları etkinliği Türkiye Komünist Gençliği bir bildiri ile protesto etmişti. “Bize Kariyer Masalları Anlatmayın” başlıklı bildiride, katılımcılara kişisel maceralarını değil bir zamanlar parçası oldukları emekçi sınıfların sorunlarını anlatma çağrısı yapılmıştı.



'SİZ DAHA KÜÇÜKSÜNÜZ'

Dün, etkinlik kapsamında söz alan Flormar Genel Müdür Yardımcısı Şevket Çelikkanat, sunumu sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Çelikkanat, öğrencilerden birinin “Şu anki pozisyonunuz itibariyle bir karar vermeniz gerektiğinde, mesela işçilerin sendikalaşma taleplerine nasıl yanıt verirsiniz? Şu an Flormar’da da bir sendikalaşma süreci nedeniyle işten atılan işçiler olduğunu biliyoruz” sorusunu “Buraya firmam adına gelmedim, bu soruyu çıkışta birlikte konuşalım” diyerek yanıtladı.

Ardından söz alan öğrencinin “Şirketinizi temsil etmediğinizi söylüyorsunuz, o zaman şunu merak ediyorum: Bizimle aynı sıraları paylaştığınız yıllarda, şu an duayen olarak anlattığınız patronlar işçileri sendika istedikleri için işten attıklarında ne hissederdiniz? Bu konudaki tercihleriniz, kariyerinizde belirleyici oldu mu?” sorusunu “Siz daha küçüksünüz, bilmiyorsunuz” diyerek yanıtlayan Çelikkanat, sözüne “Türkiye’de ne şirketler şirket, ne sendikalar sendika” diyerek devam etti. Böyle olmadığı için Türkiye’de demokrasinin gelişmediğini savunan Çelikkanat “sosyal demokrat olduğunu” belirterek “siz de sektöre girdiğinizde göreceksiniz, o işler öyle değil” dedi.

