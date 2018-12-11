soL HD VİDEO I Flormar: Direnişin soğukla imtihanı

Direnen Flormar işçilerine çeşitli zorluklar çıkaran Kaymakamlık, tam da kış ayları gelmişken insanlık dışı bir yasak getirerek işçiler ısınmasın diye soba yakmalarını da yasakladı.

Fransız kozmetik firmalarından Yves Rocher'nin geçtiğimiz yıllarda büyük hissesini alarak ortak olduğu Flormar'da işçilerin direnişi sürüyor. Sendika haklarını kullandıkları için işten çıkarılan Flormar işçilerinin Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin (GOSB) içerisinde bulunan fabrikanın önünde sürdürdükleri direniş dün 210. gününe ulaştı. soL HD, direnişin 210. gününde bir video haber yayımladı. Fabrika yönetiminin çalışanlarla direnişte olan işçiler arasındaki iletişimi kesmek için attığı yeni adımları, fabrika çevresine asılan metal sac levhaları ve ısınmak için kullandıkları sobaya kaymakamlık tarafından getirilen yasağı işçilerle konuştuk. Haber filmimizin özeti bu: İşçiler kararlı; kazanana kadar direnişe devam!