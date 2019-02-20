İTÜ öğrencilerinden patronlara: Bize masal anlatmayın

İTÜ’de 20-21 Şubat tarihlerinde düzenlenecek kariyer etkinliği tepki çekti. Flormar temsilcisinin de katılacağı etkinlik, Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından 'Bize masal anlatmayın' başlıklı bir bildiri ile protesto edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunlar derneği tarafından her sene düzenlenen DFS (Different Futures Summit) adlı etkinlik kapsamında 20-21 Şubat tarihlerinde, İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik katılımcılarını İTÜ mezunu olmuş, fakat kariyerlerini mezun oldukları bölümler dışında alanlarda yapmış kişiler oluşturuyor.

Mezun oldukları okula gelip, kendi kariyer maceralarını analatacak olan katılımcılar arasında işçileri 268 gündür direnen Flormar firmasının Genel Müdür Yardımıcısı, geçtiğimiz yıllarda sendika değiştirmek isteyen işçilere baskı ve şantaj yapan Bosch firmasının CEO’su ve daha bir sürü sicili bozuk firmanın yetkilisi yer alıyor.

Katılımcılara, kendi kariyer maceralarını değil de bir zamanlar parçası oldukları emekçi sınıfların durumlarını anlatmaları çağrısı yapan TKG, konuyla ilgili yayımladığı bildiride “bize “iş hayatının gerçeklerini” anlatın, bize masal anlatmayın” dedi.

TKG’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

BİZE KARİYER MASALLARI ANLATMAYIN!

20-21 Şubat günleri okulumuzda, İTÜ Mezunlar derneği tarafından düzenlenen DFS etkinliğine çok sayıda şirketten yönetici geliyor.

Hepsi okulumuzun mezunu olan bu kişiler, maalesef hiç de hoş gelmiyorlar. Aynı sıralarda dirsek çürüttüğümüz bu insanlar patronlarının şirketlerini değil de, bir zamanlar parçası oldukları emekçileri temsil etmek için geliyor olsalardı, o zaman hoş gelirlerdi. Patronları, alçakça sömürüyle elde ettikleri sermayenin bir kısmını onlarla paylaşıyor diye gelip başarı hikayeleri anlatacaklarına, giderek ağırlaşan kriz koşullarda yeni mezun çok sayıda mimarın, mühendisin iş bulamıyor oluşunu, çalışıyor olanların güvencesizliklerini anlatacak olsalardı hoş gelirlerdi.

Bize kariyer masalları anlatmayın.

Flormar Genel Müdür Yardımcısı, kişisel macerasını anlatmadan önce 268 gündür kış, soğuk demeden direnen Flormar işçilerini neden kapı dışarı ettiklerini anlatsın.

Bosch Ortadoğu CEO’su beyefendi, geçtiğimiz yıllarda yandaş sendikadan ayrılıp, kendi istedikleri sendikaya geçmek isteyen 4000’i aşkın Bosch işçisine yapılan baskıları, fiziki müdahaleleri, işten çıkarma tehditlerini anlatsın.

Mercedes Direktörü, 2 yıl önce, metal işçileri hakları için ülkenin her yerinde direnişe geçmişken, Mercedes Hadımköy Fabrikası’nın haklarını isteyen işçileri nasıl işten çıkardıklarını anlatsın.

Turkcell çalışanı, firmanın özellikle mühendisler üzerindeki baskı, mobbing uygulamalarını, gerekçesiz işten çıkardığı mühendisleri anlatsın.

Eğer okula gelip “iş hayatının gerçeklerini” anlatmak istiyorsanız, kariyer masalları anlatacağınıza, yukarıda sırladıklarımızı anlatın. Bunları anlatın ki, bugün kapitalizmde iş hayatının emekçileri sıkıştıran bir cendere olmaktan başka bir şey olmadığını bilelim. Kurtuluşun tek yolunun mühendis, mimar, mavi yaka fark etmeksizin birlikte mücadele etmek olduğunu bilelim.

Bunları, yani gerçekleri anlatın ki, sonra mezun olduğumuzda aramızdan çok azının elde edebileceği rahat koltuklarımızdan kalkıp, okullara gidip öğrencilere yalan söylemeye kalkmayalım.”