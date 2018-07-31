Hugo Boss, sendikalı oldukları için işten attığı işçilerin yerine kent duraklarındaki reklam panolarına verilen ilanlarla işçi arıyor.

İzmir'de bulunana Hugo Boss fabrikasında çok sayıda işçinin sendikalı olduğu için işten çıkarılmasının ardından şirket kent duraklarındaki reklam panolarında yer alan ilanlarla işçi aramaya başladı. TEKSİF üyesi işçiler “Fabrika yönetimi Hugo Boss cehennemine köle bulmakta zorlanıyor” dedi.

Evrensel'in haberine göre Sendikal haklara yönelik düşmanca tutumu uluslararası denetim örgütlerinin raporları ve mahkeme kararları ile belgelenen Hugo Boss yönetimi, çalıştıracak işçi bulamayınca kent genelinde duraklara verdiği reklamlarla işçi aramaya başladı. Gaziemir Ege Serbest Bölge’de (ESBAŞ) kurulu bulunan fabrikaya başta dikiş makinesi operatörü olmak üzere çeşitli görevlerde çalıştıracak işçi alınacağı duyuruldu.

Fabrikada yakın zamanda bir taraftan aralarında TEKSİF üyesi işçilerin de bulunduğu yüzlerce işçi çeşitli gerekçelerle işten çıkarılırken diğer taraftan da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve halk eğitim merkezleri ve belediyeler aracılığı ile iş gücü yetiştirme kursları üzerinden çok sayıda işçi alınmıştı. Ancak yeni alınan işçilerin büyük bir kısmı da İŞKUR’un sağladığı teşvik süreci sonlandıktan sonra işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan işçilerden İşyeri Temsilcisi İbrahim İpek yaşanan süreçle ilgili şunları anlattı:

“Firmanın üretim kalitesinde ciddi düşüş yaşanıyor. Yetişmiş, nitelikli personelinin yerine çalışacak insan bulamıyorlar. Yaptığımız eylemler insanlarda Hugo Boss konusunda bir farkındalık yarattı. Hugo Boss şirketine karşı verdiğimiz mücadelede haklı olduğumuzu herkes gördü. İşçi avına çıkıyorlar, sendikalı işçileri işten atıyorlar. Bu aynı zamanda hâlâ sendikaya üye olan işçilere de mesajdır. İŞKUR’un teşviklerinden faydalanarak Hugo Boss cehennemine köle arıyorlar. Öte yandan kendi kararlarıyla işten çıkanlar da var. Baskıya dayanamayan işçiler 3 bin 600’lük prim günü dolması ya da evlilik gibi gerekçelerle işten ayrılıyorlar. İŞKUR aracılığı ile gelenlerin bir kısmı da maaşların beklenenin altında olmasından kaynaklı işi bıraktı.”

İşten çıkarılan işçilerin yaptığı eylemler de devam ediyor. Yakın zamana ESBAŞ girişinde ve fabrikanın satış mağazası önünde yapılan eylemler geçtiğimiz günlerde şirketin İstanbul’daki merkezi önüne taşınmıştı. Fabrikanın Almanya’daki genel merkezi önüne de taşınacak olan eylemler, işten çıkarılan işçiler işe geri alınana ve sendikal haklar tanına kadar devam edecek.