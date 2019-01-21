Grev hakkı elinden alınan İZBAN işçileri toplu sözleşmeyi imzaladı

9 Ocak’taki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle grev hakları elinden alınan Demiryol-İş'te örgütlü İZBAN işçileri, işverenin dayattığı toplu iş sözleşmesini imzaladı. İZBAN yönetiminden yapılan açıklamada 'İmzalar, İZBAN'ın son verdiği teklif olan yüzde 26 zam oranı üzerinden atıldı' denildi.

Demiryol-İş Sendikası'nın, İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) çalışanlarına yönelik yüzde 26'lık zam teklifini kabul ettiği, toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalandığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığıyla işletilen İZBAN’da, önceki gün yapılan görüşmeden sonuç alınamamıştı. İşverenin yüzde 26 zam teklifini bugün akşam saatlerinde sendikanın kabul ettiği, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

İşçilerin 10 Aralık'ta başlattığı grev, 9 Ocak'taki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2 ay süreyle ertelenerek fiilen yasaklanmıştı. Grevin yasaklanmasının ardından İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 oranında verilen zam teklifini yüzde 26'ya düşürmüştü.

'EN BÜYÜK SİLAHIMIZ ELİMİZDEN ALINDI, İMZALAMAYA MECBUR BIRAKILDIK'

Demiryol-İş Sendikası İZBAN İşyeri Temsilcisi Ahmet Güler, soL’a yaptığı açıklamada “Bizim toplu sözleşmede en büyük silahımız üretimden gelen gücümüzü kullanmak. Ancak bu grevimiz antidemokratik yollarla durduruldu. Ertelenme yoluyla aslında grevimiz iptal edildi. Grev sırasında da kamuoyuna sürekli olarak almadığımız ücretler yansıtılıyordu. Grev hakkı elimizden alınınca otomatik olarak tüm avantaj işveren tarafına geçti. Biliyorsunuz toplu sözleşme görüşmeleri grev ertelendikten 60 gün süre içinde sonuçlanmazsa Yüksek Hakem’de sonuçlanır. Yüksek Hakem’in toplu sözleşmeleri en çok yüzde 4-5 oranlarla bitirdiğini biliyoruz. Biz de böyle bir sonucun karşısında bu mücadeleden en avantajlı bir şekilde çıkmak için anlaşma yolunu seçtik. Mecbur bırakıldık buna” diye konuştu.

İZBAN yönetiminden yapılan yazılı açıklamada ise "İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. İmzalar, İZBAN'ın son verdiği teklif olan yüzde 26 zam oranı üzerinden atıldı” denildi.

