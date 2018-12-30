Erdoğan: Grev denilen olayı kaldırdık

AKP İstanbul İl Teşkilatı toplantısında konuşan Erdoğan 'Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı, grevsiz bir toplum meydana getirdik' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada "Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı. Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik" dedi. İktidara geldiği 2002 yılından beri yasakladığı grevlerle 200 binin üzerinde işçinin grev hakkını elinden alan AKP Genel Başkanı Erdoğan bu sözleri eski İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in yaptığı açıklamaya yanıt olarak sarf etti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen yaptığı açıklamada Erdoğan'ın çöp yığınları eleştirileri için "5 yıl içerisinde 2 defa yapılmış olan işçi grevinde biriken çöplerdir. Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa, çöp yığınlarıyla demokrasi içinde, sendikası, toplu sözleşmesi olan, grevi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim diyorum" demişti.

Erdoğan, Sözen'in sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Sözen'in açıklaması çok ilgimi çekti. İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı, Nurettin Sözen, Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili dikkat çekici değerlendirme yaptı, çok üzüldüm. Biz geldik İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı. Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik ama bak şimdi İzmir'de, İZBAN'da grev var. Hadi buyrun niye çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var."

GREV YASAKLARI

İktidara geldiği 2002'den beri 15 greve yasak getiren Erdoğan, 12 Temmuz 2017'de Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nde yaptığı konuşmasında “Şimdi grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade ile anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayır, burada greve müsaade etmiyoruz” demişti. 20 Temmuz 2016'da ilan edilen ve iki yıl süren OHAL gerekçesiyle de yedi grev yasaklanmıştı.

