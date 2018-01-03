Eski köyde aynı âdet: ING Bank yeni yılın ilk günü 157 emekçinin işine son verdi!

“Eski köye yeni âdet” sloganlı reklamlarıyla "farkını" ortaya koymaya çalışan Hollanda merkezli ING Bank, kriz fırsatçılığında diğer bankaları aratmayarak yeni yılın ilk iş günü 157 emekçinin işine son verdi.

2017'nin son işçi kıyımına imza atan banka, yeni yılın ilk iş günü de 157 emekçinin işine son vererek 2018'de işçi düşmanlığında hedef büyüttü. "Eski köye yeni âdet" sloganıyla müşteri toplamaya çalışan bankanın, işçi düşmanlığında diğer bankalarla aynı âdeti sürdürdüğü gözlendi.

İşten çıkarmaların şubelerde yoğunlaştığı, genel müdürlük, operasyon ve bilgi teknolojisi bölümlerini de kapsadığı öğrenildi.

İŞTEN ÇIKARILANLARIN LİSTESİ TÜM PERSONELE GÖNDERİLDİ

Emekçiler işten çıkarıldıklarını bütün çalışanlara yanlışlıkla atılan işten çıkarma listelerinden öğrendi. Bir önceki toplu işten çıkarmada ise emekçiler işten çıkarıldıklarını bilgisayar ekranlarının kapatılmasıyla onur kırıcı bir şekilde öğrenmişti.

BANKA EMEKÇİLERİ AÇIKLAMA BEKLİYOR

Bankanın genel müdürü Pınar Abay yıl sonu açıklamalarında, 2017 yılını “büyüme ve toparlanmanın hızla hayata geçirildiği bir yıl” olarak değerlendirmiş ve sektörün kârlılığındaki artışı övmüştü.

“2023 vizyonuna” desteğini belirten Abay'ın açıklamalarından banka patronlarının kârlılık ve büyümeden memnun olduğu anlaşılıyor. Durum buyken, bankanın emekçileri arasında toplu işten çıkarmalar ve iş gücünün giderek ucuzlamasının "çalışan başına kârı artırdığı , emek sömürüsünü derinleştirdiği yorumları yaygınlık kazanıyor.

'HERKESE İYİ SENELER!'​

Sosyal medya hesaplarından “herkese yeniliklerle dolu güzel bir yıl” dileyen ING Bank'ın, "herkes" diyerek banka patronlarını mı yoksa işten attığı emekçileri mi kastettiği ise anlaşılamadı.