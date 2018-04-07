Doğan Medya Grubu'nu alan Demirören'lerin para kaynağı ortaya çıktı

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satışı dün resmi olarak gerçekleşti... Satışın gerçekleşmesinin ardından Demirören'in para kaynağı da ortaya çıktı. Doğan Medya'nın alınması için Ziraat Bankası'ndan Demirören'lere 700 milyon dolar kredi verildi.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, 5 Nisan 2018 tarihli 10/10 sayılı yönetim kurulu kararıyla Demirören Medya Grubu'na kredi verilmesine onay verdi.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre Demirören'in kaynağı, Ziraat Bankası'ndan alınan kredi. Demirören Medya Ticaret A.Ş.'ye verilen kredinin miktarı ise 700 milyon dolar.

10 YIL VADELİ, İKİ YIL ÖDEME YAPILMAYACAK

Ziraat Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi tarafından sağlanan kredinin şartları da tartışma yaratacak. Kredinin şartları 10 yıllık bir geri ödeme sürecini içeriyor.

Buna göre ilk iki yıl Demirören'ler bankaya ödeme yapmayacak. Ödemeler sonraki sekiz yılda gerçekleşecek.

2+8 yıllık kredi ile Doğan Grubu'nun satın alınması için maddi kaynak büyük oranda yaratılmış oldu.

Doğan Grubu satışla ilgili olarak "1.100.000.000 $ (Bir milyar yüz milyon Amerikan Doları) 'işletme değeri'nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000 $ (Sekiz yüz doksan milyon Amerikan Doları) ‘hisse değeri’ üzerinden" rakamını açıklamıştı.