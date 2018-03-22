Doğan Medya'nın Demirören'e satışında Ziraat kredisi de kullanıldı

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışında Ziraat Bankası kredisi de kullanıldığı belirtiliyor.

Türkiye tarihinin en büyük medya sahipliği değişimini ifade eden Doğan Medya Grubu’nun AKP'ye yakın Demirören grubuna satışında Ziraat Bankası kredisi de kullanıldı.

T24'ün haberine göre, 1,2 milyar dolar olduğu belirtilen satış işlemi için oluşturulan bankalar arası konsorsiyumda devlete ait Ziraat Bankası da yer aldı.

Ciner Grubu tarafından Dinç Bilgin’den alındıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konan Sabah-ATV grubu da kamu bankası kredisi katkısıyla Çalık grubu tarafından satın alınmıştı.

Sabah-ATV grubunun 2008 yılındaki satışına Halkbank ve Vakıfbank’tan 375’er milyon dolar olmak üzere toplam 750 milyon kredi sağlanmış, Çalık grubu alımı toplam 1,1 milyar dolara TMSF’den yapmıştı.

“Havuz medyası” kavramını doğuran süreçte Çalık grubunun Aralık 2013’te elden çıkardığı Sabah-ATV grubu, iktidara yakın bir diğer grup olan Kalyon Grubu’na geçmişti.