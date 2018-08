Zimbabve'de başkanlık seçimlerinin galibi ZANU-PF

Zimbabve Seçim Komisyonu (ZEC), Pazartesi günü gerçekleşen seçimin nihai sonuçlarını açıkladı. ZANU-PF adayı Emmerson Mnangagwa yüzde 50,8'le seçilirken, ana muhalefetin adayı Nelson Chamisa yüzde 44 oy oranını yakaladı.

ZEC, Çarşamba günü, ZANU-PF'nin Meclis'te 3'te 2'lik çoğunluğu sağladığını gösteren ilk sonuçları açıklamış, bunun üzerine muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi'nin (MDC) destekçileri sokağa çıkmıştı.

MNANGAGWA DESTEKÇİLERİ ZAFERİ KUTLADI

Yüzde 50'nin üzerinde oy alarak ilk turda başkan seçilen Mnangagwa, Twitter'dan bir açıklama yaparak, "İkinci Zimbabve Cumhuriyet'inin başkanı seçilmiş olmaktan onur duyuyorum" dedi.

"Sandıklarda bölünmüş olsak da, hayallerimizde birleşiyoruz" diyen Mnangagwa, "Bu yeni bir başlangıç. Barış, birlik ve sevgi içinde el ele tutuşalım ve herkes için yeni bir Zimbabve kuralım" ifadelerini kullandı.

Thank you Zimbabwe!

I am humbled to be elected President of the Second Republic of Zimbabwe.

Though we may have been divided at the polls, we are united in our dreams.

This is a new beginning. Let us join hands, in peace, unity & love, & together build a new Zimbabwe for all! pic.twitter.com/FbdrixAktR

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) August 2, 2018