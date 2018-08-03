Zimbabve'de başkanlık seçimlerinin galibi ZANU-PF

Zimbabve Seçim Komisyonu, Pazartesi günü gerçekleşen seçimin nihai sonuçlarını açıkladı. ZANU-PF adayı Mnangagwa yüzde 50,8'le seçilirken, ana muhalefetin adayı Chamisa yüzde 44 oy oranını yakaladı.

Zimbabve Seçim Komisyonu (ZEC), Pazartesi günü gerçekleşen seçimin nihai sonuçlarını açıkladı. ZANU-PF adayı Emmerson Mnangagwa yüzde 50,8'le seçilirken, ana muhalefetin adayı Nelson Chamisa yüzde 44 oy oranını yakaladı.

ZEC, Çarşamba günü, ZANU-PF'nin Meclis'te 3'te 2'lik çoğunluğu sağladığını gösteren ilk sonuçları açıklamış, bunun üzerine muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi'nin (MDC) destekçileri sokağa çıkmıştı.

MNANGAGWA DESTEKÇİLERİ ZAFERİ KUTLADI

Yüzde 50'nin üzerinde oy alarak ilk turda başkan seçilen Mnangagwa, Twitter'dan bir açıklama yaparak, "İkinci Zimbabve Cumhuriyet'inin başkanı seçilmiş olmaktan onur duyuyorum" dedi.

"Sandıklarda bölünmüş olsak da, hayallerimizde birleşiyoruz" diyen Mnangagwa, "Bu yeni bir başlangıç. Barış, birlik ve sevgi içinde el ele tutuşalım ve herkes için yeni bir Zimbabve kuralım" ifadelerini kullandı.

Thank you Zimbabwe! I am humbled to be elected President of the Second Republic of Zimbabwe. Though we may have been divided at the polls, we are united in our dreams. This is a new beginning. Let us join hands, in peace, unity & love, & together build a new Zimbabwe for all! pic.twitter.com/FbdrixAktR — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) August 2, 2018

ZEC'in nihai seçim sonuçlarını açıklamasıyla birlikte sokağa dökülen ZANU-PF destekçileri, kutlama yaptı.

MUHALEFET SONUÇLARI KABUL ETMİYOR

ZEC'i ve hükümeti seçim yolsuzluğuyla suçlayan MDC lideri Chamisa da bugün Twitter'dan bir açıklama yaparak, "ZEC'in doğrulanmamış sonuçları yayarak bir skandala imza atması üzücü" yorumunu yaptı.

Chamisa, "ZEC, duyurulmadan önce seçim sonuçlarına seçim görevlilerimizin ulaşabilmesi talebimizi reddetti. ZEC usule uygun ve doğrulanmış, partiler tarafından kabul edilecek sonuçları açıklamalı. Kesiflik, gerçeğin eksikliği, ahlaki çürüme ve değerler yitiminin vardığı düzey şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

The ZEC scandal of releasing unverified fake results is regrettable.ZEC denied our election agent access to results be4 announcement.ZEC must release proper & verified results endorsed by parties.The level of opaqueness, truth deficiency, moral decay & values deficit is baffling. — Nelson Chamisa (@nelsonchamisa) August 3, 2018

HARARE'DE SOKAKLAR SAKİNLEŞTİ

ZEC'in Çarşamba günü yaptığı ilk açıklamanın ardından başkent Harare'de güvenlik güçleriyle taşlı, sopalı çatışmaya giren muhaliflerden 3'ünün yaşamını yitirdiği, yaralılar olduğu açıklanmıştı.

Bugün ise ölü sayısının 6'ya çıktığı bildirilirken, başkan Emmerson Mnangagwa "bağımsız soruşturma" çağrısı yapmıştı. Dün ve bugün muhalefet partisi MDC'nin bazı merkezlerine polis tarafından baskın düzenlendi, sokak çatışmalarında öne çıktığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

BASIN AÇIKLAMASI SIRASINDA GERGİNLİK

Bugün seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, muhalefetin adayı NelsoN Chamisa'nın düzenlediği basın açıklamasına çevik kuvvet müdahalesi yaşandı.

Riot police trying to force journalists to leave Bronte Hotel where Nelson Chamisa wants to give a press conference pic.twitter.com/XJ1m8KuQAX — harumutasa/aljazeera (@harumutasa) August 3, 2018

Polislerin gazetecileri uzaklaştırmaya çalıştığı joplu müdahale, kısa süre içerisinde ZANU-PF'nin lideri Mnangagwa tarafından kınandı. Mnangagwa, basın toplantısına dönük saldırıya ilişkin, "Bizim toplumumuzda yeri yok" dedi.

Polisin çekilmesinin ardından basın açıklamasını gerçekleştiren Chamisa, "demokrasi için bir günlük yas" ilan etti. Destekçilerine dönük saldırı ve tacizin yaşandığını ifade eden Chamisa, seçimi kazandığını iddia etti ve Mnangagwa'yı bu sonucu tanımaya çağırdı.

ÇİN VE GÜNEY AFRİKA'DAN AÇIKLAMA

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan Çin hükümeti, uluslararası toplumla birlikte Zimbabve'nin "barışı, istikrarı ve kalkınması" için birlikte çalışmak istediğini açıkladı.

Ülkedeki en büyük yatırımcılardan biri olan Çin adına yapılan açıklamada, "Zimbabve'nin dost ülkelerinden biri olarak, bütün ilgili tarafları ilgili ülkenin ve halkın çıkarlarını akılda tutmaya ve Zimbabve halkının tercihine saygı duymaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Güney Afrika Başkanı Cyril Ramaphosa da, Mnangagwa'yı "arayıp kutladığını" bildirdi ve "Güney Afika ve Zimbabve arasındaki tarihsel, siyasal ve kardeşçe ilişkileri güçlendirme kararlılığını" ifade etti.