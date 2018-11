YPG askerleri ABD Gaziler Günü'nü kutladı...

Suriye'deki ABD askerleri ile ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri Menbiç Askeri Konseyi, ABD Gaziler Günü'nü birlikte kutladı.

Gazeteci Mutlu Civiroğlu, Amerika Gaziler Günü dolayısıyla Menbiç Askeri Konseyi ile bölgedeki ABD güçlerinin ortak bir anma düzenlediklerini belirtti. Menbiç Askeri Konseyi Genel Komutanlığı da ABD Gaziler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Civiroğlu ortak anmadan fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Fotoğraflarda ABD askerleriyle SDG askerinin aynı masada yemek yedikleri görülüyor.

American troops and Manbij Military Council of SDF commemorated Veterans Day together @shervanderwish @CENTCOM pic.twitter.com/DGlMMjEYIb

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) 11 Kasım 2018