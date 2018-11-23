Trump tehdit etti: Öldürme izni verdim!

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında devam eden sığınmacı krizi nedeniyle askerlere öldürme izni verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika ülkelerinden gelen sığınmacıların Meksika sınırı üzerinden ülkeye girmesini önlemek için iki ülke arsında inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli bütçenin ayarlanmaması halinde hükümeti kapatabileceğini söyledi.

Trump , “Bir kapatma söz konusu olabilir mi? Duvarı da içeren sınır güvenliği konusu sebebi ile kesinlikle olabilir” ifadelerini kullandı.

Gerekli durumlarda sınırdaki ABD askerlerinin öldürücü güç kullanabileceğini açıklayan Trump, “Eğer öldürücü güç kullanmak zorunda kalırlarsa, ben izin verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar” dedi.