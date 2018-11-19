Meksika-ABD sınırında gerginlik

Orta Amerika'dan ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanının ilk dalgası Meksika-ABD sınırına ulaştı. Meksika’nın ABD ile sınır kenti Tijuana’da göçmen karşıtları ‘Gidin buradan’, ‘istilacılar’ diyerek eylem yaptı.

Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanının ilk dalgası Meksika’nın ABD ile sınır kenti Tijuana’ya ulaştı. Tijuana’da dün göçmenlere karşı eylem düzenleyen bir grup “Gidin buradan”, “İstilacılar”, “Onlar silahlı” diye slogan attı. Sınırdan 1,6 km uzaklıktaki bir meydanda toplanan grup ellerinde Meksika bayraklarıyla milli marşlarını söyledi.

GELECEK HAFTALARDA ARTMASI BEKLENİYOR

ABD ve Meksika sınır geçişinde asker sayısı artırılırken, Tijuana’ya gelecek göçmen sayısının gelecek haftalarda artması bekleniyor.

Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, kente gelecek göçmen sayısının gelecek haftalarda on binlere ulaşmasının beklendiğini ileri sürerek, kentin bu kadar göçmen için hazırlıklı olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kente yığılan göçmenlerin suça neden olduğunu savunarak, "Evinize gidin!" ifadesini kullandı.

ABD gümrük yetkilileri günde en fazla 100 iltica başvurusu yapılacağını belirtirken, göçmenlerin kentte aylarca bekleyebileceği öngörülüyor.

GÖÇMEN KERVANINDA 7 BİN KİŞİ VAR

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen kervanına 7 binden fazla kişi katıldı, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğu tahmin ediyor.

Trump, göçmenlere karşı ABD ordusunu harekete geçirdiğini belirterek sınıra 10 binin üzerinde asker yerleştirileceğini açıklamış, “taş atanları vururuz” demişti. ABD'nin çeşitli bölgelerinden aşırı sağcı paramiliter grupların da göçmenlere karşı sınıra aktığı bildirilmişti.

Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini açıklamıştı.

