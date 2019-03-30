'Trump, KDHC'ye nükleer silahları teslim etme çağrısında bulundu'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un’a Pyongyang'ın nükleer silah, yakıt ve bombalarını ABD’ye taşımasına yönelik açık bir davet içeren belge verdiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçtiğimiz ay Vietnam'da gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan zirvenin son gününde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un’a Pyongyang'ın nükleer silah, yakıt ve bombalarını ABD’ye taşımasına yönelik açık bir davet içeren belge verdiği öne sürüldü.

Reuters’ın haberine göre, görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan ve ismini vermek istemeyen bir kaynak, Trump’ın, 28 Şubat günü Hanoi’deki Metropol otelde Kim’e İngilizce ve Korece yazılmış iki nüsha verdiğini söyledi. Ayrıca Trump’ın Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasıyla ne kastettiğini Kim’e doğrudan ilk kez ifade ettiğini belirtti.

Habere göre belgenin İngilizce nüshasında, KDHC'nin nükleer altyapısının, kimyasal ve biyolojik savaş programının ve bununla ilgili ikili kullanım yeteneklerinin, balistik füzelerin, fırlatma rampalarının ve onunla ilişkili kurulumlarının tamamen sökülmesi talep ediliyor.

Öte yandan nükleer silah, yakıt ve bombaların ABD’ye tesliminin yanı sıra belgenin diğer 4 önemli noktayı da kapsadığı ifade edildi. Bu dört noktaya göre, KDHC nükleer programının ve bomba yakıtı bilgilerinin kapsamlı bildirimi yapılmalı, ABD'ye ve uluslararası denetçilere tam erişim sağlanmalı, yeni tesislerin inşası durdurulmalı ve benzer tüm faaliyetler askıya alınmalı, tüm nükleer altyapı ortadan kaldırılmalı, tüm nükleer program çalışanı bilim insanları ve teknisyenler ticari faaliyetlere kaydırılmalı.

BOLTON KABUL ETTİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, zirveden sonra ilk kez bir televizyon programında söz konusu belgenin varlığından bahsetti. Bolton, belgenin KDHC'nin nükleer silah ve malzemelerini ABD'ye devretme talebini içerdiğini açıklamadı.

Bolton'un uzun zamandır nükleer silahsızlanma konusunda teklif ettiği "Libya modeli" KDHC tarafından reddediliyordu. KDHC yetkililerinin geçtiğimiz yıl Bolton'un planını "saçma" olarak nitelendirmesinin ardından Trump, Mayıs 2018'de "Libya modelini" takip etmeyeceğini ve Kim Jong-un'u koruyan bir anlaşma yapmak istediğini ilan etmişti.

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2003'te nükleer silahlardan vazgeçmeyi kabul etmesini ifade eden "Libya modeli" hakkında Trump şu ifadeleri kullanmıştı: “Ülkeyi yerle bir ettik. Kaddafi’ye hiçbir zaman ‘Sana koruma sağlayacağız’ demedik. Gittik ve onu yerle bir ettik, aynısını Irak’ta yaptık. Bu model, eğer anlaşma yapılmazsa yürürlüğe konacak.”

YAPTIRIM GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Ayrıca Trump, dün yaptığı bir açıklamada, “Kuzey Kore’de çok acı çekiyorlar. Bu aşamada ek yaptırımların gerekli olmadığını düşündüm” ifadelerini kullandı. Ancak bunun, ilerleyen zaman içerisinde yaptırımların yeniden uygulanmayacağı anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

Öte yandan geçen hafta KDHC'ye yeni bir yaptırım uygulandığı açıklanmış ancak bir gün sonra Trump tarafından yaptırımın geri çekildiği duyurulmuştu. Kaldırıldığı belirtilen yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.