Trump, KDHC ile ilgili son yaptırımları geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile ilgili son yaptırımları geri çekme kararı aldı. Söz konusu yaptırımların neler olduğu ise açıklanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile ilgili son yaptırımları geri çekme kararı aldı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Maliye Bakanlığı tarafından bugün KDHC'ye yönelik ilan edilen ilave yaptırımların geri çekilmesi emrini verdiğini bildirdi.

Trump açıklamada, "ABD Maliye Bakanlığı bugün geniş çaplı ilave yaptırımlar açıkladı. Bunlar Kuzey Kore'ye yönelik daha önceki yaptırımlara ilave idi. Ben bu ilave yaptırımların geri çekilmesi emrini verdim" dedi.

KALDIRILAN YAPTIRIMLAR AÇIKLANMADI

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın, KDHC lideri Kim Jong-un'un sevdiğini ve ilave yaptırımların yararlı olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Ancak Beyaz Saray, açıklandığı söylenen yaptırımların ne olduğunu belirtmedi. Trump'ın açıklamasının dün ABD Hazine Bakanlığı tarafından KDHC'ye yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle iki Çinli taşıma firmasının yaptırım listesine alınması ile bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

Trump ve Kim Jong-un geçen ay Vietnam'da düzenlenen zirvede bir araya gelmişti. Görüşmede, KDHC'nin nükleer silah programı konusunda anlaşmaya varamamıştı.