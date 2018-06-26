Trump: AB otomotiv vergilerini artırmaya yönelik çalışma tamamlandı

Avrupa Birliği ile karşılıklı olarak gümrük vergilerini artıran Trump yönetimi, otomotiv ithalatına ek yüzde 20-25 vergi düzenlemesinin yakında uygulanacağını duyurdu. Harley-Davidson’ın ticaret savaşlarını 'bahane olarak kullandığını' söyleyen Trump, şirketin üretimi ABD dışına taşıma kararını tarifelerden önce verdiğini belirtti.

İthal otomobillere dair şikayetlerini dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nden gelen otomobil ve parçalarına yüzde 20-25 civarında ek gümrük vergisi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bugün Twitter’dan yaptığı açıklama ile çalışmaların tamamlandığını duyuran Trump, “Sonunda her şey netleşecek ve bu çok uzun sürmeyecek” dedi.

Otomotiv ithalatının ve ticari engellerin "ABD’nin ulusal güvenliğine" aykırı olduğunu ileri süren Trump’ın açıklaması sonrası ABD Ticaret Bakanlığı bu ithalatın nasıl bir risk oluşturduğunu araştırmaya başlamıştı. Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un araştırmaların Temmuz veya Ağustos sonunda kadar tamamlanacağını duyurmasının ardından gelen Trump’ın açıklaması sürecin daha hızlı gelişeceğinin sinyalini veriyor.

ABD şu an AB’den ithal edilen otomobillere yüzde 2,5, kamyonlara yüzde 25’lik bir vergi uyguluyor. Buna karşın AB ise ABD’den ithal edilen otomobillere yüzde 10 vergi uyguluyor.

'HARLEYCİLERE' TRUMP'TAN 'AZAR'

Trump ayrıca, dünya motosiklet devlerinden Harley-Davidson’ın AB’nin getirdiği ek gümrük vergilerine karşılık üretimini ABD dışına taşıyacağını ilan etmesine de cevap verdi. Harley-Davidson’ın Kansas’taki tesislerini Tayland’a taşıma kararını bu yılın başında verdiğini belirten ABD Başkanı, “Ek gümrük vergileri/ticaret savaşlarını bahane olarak kullanıyorlar” dedi. Hindistan gibi ülkelerdeki yüksek vergiler konusunda Harley-Davidson yöneticilerini Beyaz Saray’da "azarladığını" söyleyen Trump, “Harley, (ürettiklerini) büyük bir vergi ödemeden ABD’ye geri satamayacağını bilmeli” dedi.

Motosikletlerdeki gümrük vergisinin ortalama yüzde 6'dan yüzde 31'e yükseleceği, ABD'den AB'ye satılan motosikletlerin fiyatında ortalamada 2 bin 200 dolar artış yaşanacağı kaydediliyor.