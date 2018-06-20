AB’den Trump’ın ek gümrük vergilerine misilleme

ABD’nin Çin, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerine getirdiği ek gümrük vergilerine yanıtlar gecikmiyor. Çin’in ardından AB de Cuma günü ek gümrük vergilerini yürürlüğe koyacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük duvarlarını yükseltme politikasına karşı Çin'in ardından bir misilleme de Avrupa Birliği'nden geldi.

ABD’nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere karşı Avrupa Birliği’nin ABD'den ithal edilen kot, motosiklet, viski gibi ürünlere koyduğu ek vergiler Cuma günü yürürlüğe girecek.

Kanada, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerine birtakım ürünlerde milyarlarca dolar ek maliyeti doğuracak gümrük vergileri koyan ABD Başkanı Trump, bunun "daha adil" olduğunu söylüyor. ABD’nin kararını tek taraflı ve adaletsiz bulan AB Ticaret Komisyonu üyesi Cecilia Malmstrom, Trump’ın hamlesine karşı aldıkları pozisyondan hoşnut olmadıklarını ancak buna mecbur bırakıldıklarını belirtti.

Beyaz Saray’ın Çin’e 50 milyar dolar maliyete yol açacak yüzde 25 ek gümrük vergisine Çin’den yanıt gecikmemişti.

IMF geçen hafta yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin korumacı politikalarının ABD ekonomisine zarar vereceğini ve dünya ticaret sistemini zayıflatacağını söylemişti.