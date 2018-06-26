Beyaz Saray: AB bizi Harley Davidson'la cezalandırıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin ABD'yi Harley Davidson ile cezalandırdığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü günlük basın toplantısında Avrupa Birliği'nin ABD'yi Harley Davidson ile cezalandırdığını söyledi.

Bloomberg'in haberine göre, Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ile çalışmaya açık olduğunu ancak şu anda "yeter artık" dediğini söyledi.

ABD ve AB arasındaki ticaret geriliminin sonucu olarak uygulanacak olan vergilerle motorsiklet üreticisi Harley Davidson'ın üretim maliyetlerinde yıllık 100 milyon dolarlık bir artış gerçekleşeceği bildirilmişti. Şirketten yapılan açıklamada, AB gümrük vergisinin ortalama motor maliyeti üzerinde 2 bin 200 dolar artış anlamına geldiği aktarılmıştı. Bu gelişme üzerine Harley Davidson'ın bazı üretim birimlerini ABD dışına taşımayı planladığını duyurmuştu.

Sanders ayrıca ticaret savaşının derinleşmesinin küresel çapta durgunluğa neden olabileceğini belirtti.

