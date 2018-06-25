Harley-Davidson gümrük vergileri sebebiyle üretiminin bir kısmını ABD dışına taşıyacak

Avrupa Birliği'nin getirdiği gümrük vergilerinin ardından Harley-Davidson üretiminin bir kısmını ABD dışına taşıyacağını duyurdu.

Harley-Davidson, Avrupa Birliği'nin motosikletlere getirdiği gümrük vergileri sebebiyle üretiminin bir kısmını ABD'nin dışına taşımayı planlıyor.

AB'nin getirdiği gümrük vergilerinin şirket için ciddi sonuçları olacağı Harley-Davidson tarafından duyuruldu. Motosikletlerdeki gümrük vergisinin ortalama yüzde 6'dan yüzde 31'e yükseleceği, ABD'den AB'ye satılan motosikletlerin fiyatında ortalamada 2 bin 200 dolar artış yaşanacağı kaydediliyor.

Harley, artan vergiler sebebiyle üretiminin bir kısmını AB'ye taşımazsa diğer şirketlerle rekabet edemez hale gelecek.

Şirketin Avrupa'da geçtiğimiz yıl 40 bin motosiklet sattığı kaydedilirken, Harley-Davidson için tek makul seçeneğin üretimi kaydırmak olduğu aktarılıyor.

AB'nin gümrük vergileri ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği gümrük vergilerine tepki olarak gelmişti.

Trump, bu vergilerin ABD'de üretimi artıracağını düşünüyordu, ancak ABD'nin vergilerine diğer ülkelerden de benzer yanıt gelmesiyle birlikte "ticaret savaşı" başladı.