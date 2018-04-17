Yunanlı komünistlerin hedefi olan Truman heykelini korumak, SYRIZA'ya düştü. Oysa heykel yarım asırdan fazladır yurtseverlerin hedefinde.

Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE), Suriye'ye dönük ABD saldırganlığına karşı dün düzenlediği eylemde, göstericiler ABD elçiliğine yürüdü.

Elçilikten birkaç km uzaklıkta ise KKE'liler, ABD’nin eski başkanlarından Harry Truman’ın heykelini yıkmaya çalışınca, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Üç gösterici yaralandı.

Yunanlı komünistler heykeli metal bir aletle kesmeye ve iplerle yıkmayı denerken, polisin hedefi oldu.

Eylemlere destek veren Yunanistan'ın büyük sendikal konfederasyonu PAME başkanı Yorgos Perros, “Bugün yaptığımız ABD ve Suriye’deki savaşa karşı sembolik bir hareket. Heykel, emperyalizmin ve ABD’nin Yunanistan’daki sembolü” dedi.

3,2 metre yüksekliğindeki heykel, daha önce de pek çok kez hedef olmuştu.

Truman'ın heykeli etrafında dönen karmaşa, 1952’de Amerika‘daki Yunan lobisinin Yunan-Amerikan dostluğunu simgeleyecek bir heykel yaptırmaya karar vermesiyle başladı.Ülkedeki komünizmle mücadeleye büyük destek veren ABD'nin ünlü Başkanı Harry Truman'ın heykeli, heykeltraş Phelix de Walton'a ödenen 3 milyon drahminin ardından 11 yılda tamamladı. Yunan burjuvazisinin ABD-Yunan dostluğunun, yurtseverlerin ise ABD emperyalizminin simgesi olarak gördüğü heykelin öyküsü, Yunanistan'ın ünlü Başbakanı Konstantin Karamanlis'in açılış konuşmasıyla 1963'te başladı.

YURTSEVERLER TRUMAN'LA HİÇ BARIŞMADI

ABD Başkanı John Kennedy bir mesaj gönderip, hem komünizm tehdidine karşı Yunanistan'ın verdiği cesur mücadeleyi hem de Amerikan heykeltraş Phelix De Waldon'ı yürekten kutladı. Amerikan Ortodoks Kiliseleri Başpiskoposu Jacob da törene katılıp heykeli kutsadı ama Truman heykelini yurtsever Yunanlıların hedefi olmaktan piskopos nefesi bile koruyamadı!

1970'de heykelin altına bomba konmasının ardından, ülkedeki cunta liderleri heykelin başına bir polis dikti.

Antiemperyalistler polise de meydan okudu ve heykel 1971'de yine hedef oldu.

17 kasım 1973, hem askeri cunta hem Truman heykeli için dönüm noktası oldu, her yıl 17 Kasım'da, Politeknik olaylarının yıldönümünde, Atina'da, ABD aleyhindeki gösterilerde ilk hedef ABD Büyükelçiliği, ikinci ise Truman heykeli oldu. Heykelin kaderi, çürük yumurta, domates ve dün olduğu gibi kırmızı boya yağmuruydu.

1986'da, ABDDışişleri Bakanı George Shultz, Yunanistan'ı ziyaret etmek isteyince yine kıyamet koptu. Truman heykeli, Shultz'un gelişine birkaç gün kala heykel bombalandı.

Parçalanan heykel alıp götürüldü ve bir anda ortadan yok oluverdi. Gazeteciler günlerce heykeli aradı. Sonunda heykeli yaptıran Yunan-Amerikan Dostluk Derneği'nin heykeli kaçırıp gizli bir yerde koruduğu anlaşıldı.

HEYKELİ DÜZİNELERCE POLİS DE KORUYAMADI

Heykeli Yunanistan halkına sevdiremediklerini gören Atina Belediye Başkanı Beis, Truman'ın yerine Yunanlılar'ın da sevdiği Abraham Lincoln'ün heykelini dikmeyi önerdi. Ancak New York Belediye Başkanı alaycı bir uslupla Truman heykelini alıp Fildişi sahillerine dikmeyi önerince ortalık yine karıştı.

11 Kasım 1987'de heykel yine bombalandı ve artık Truman'ı korumak Andreas Papandreu'ya düşmüştü. Hükümet çareyi heykeli korumak için tam 60 polisi görevlendirmekte buldu. Hatta, heykele yakın bir binanın tepesinde sürekli gözleme noktası bile kuruldu.

Ama Yunanistan'daki antiemperyalist gelenek güçlüydü ve 28 Mayıs 1999'da Truman yine saldırıya uğradı. Bu kez heykelin ayakları kesildi.

Son olarak 1999'da Başbakan Kostas Simitis onaracak bir heykeltraş bulmanın çok zor olmasına karşın, heykelin kesilen ayakları yerine koydurdu.

Ama bu kez de Yunan Komünist Partisi'nin düzenlediği protestolar yüzünden Atina ziyaretini kısaltan dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, heykeli görme şansına erişemedi.

SYRIZA'NIN ABD SEVDASI

Dün Yunanlı komünistlerin hedefi olan Truman heykeli, ülkedeki yurtsever geleneğin gücü nedeniyle Yunan topraklarına sığamamayı sürdürüyor. Syriza hükümeti döneminde komünistler defalarca polis saldırısına uğradı. Bu saldırı ise, ABD'ye göğüs geren SYRIZA'nın "solculuk" puanı hakkında fikir veriyordu.

Heykelin kaderi, ülkedeki sınıflar mücadelesinin kaderiyle paralel olacağa benziyor.