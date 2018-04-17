SYRIZA polis saldırısıyla ABD’ye bağlılığını gösteriyor

Atina’da savaş karşıtı eylem düzenleyen işçi ve öğrencilere, eski ABD başkanlarından Truman'ın heykelini indirmek isterken polis saldırdı, 3 kişiyi yaraladı. YKP ve PAME yaptıkları açıklamalarda SYRIZA-ANEL hükümetinin ABD planlarına bağlılığını göstermek üzere göstericilere saldırdığını kaydetti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da sendikalar ve öğrenci birlikleri tarafından gerçekleştirilen savaş karşıtı eyleme Syriza hükümetinin emriyle çevik kuvvetin saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Suriye’ye emperyalist saldırıyı protesto etmek için bir araya gelen gruba, eski ABD Başkanı Harry Truman’ın heykelini devirmek istediği sırada, polis göz yaşartıcı gaz, flaş bombaları ve coplarla saldırdı. Polis saldırısında üç kişi yaralandı, iki kişi de gözaltına alındı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) bir açıklama yaparak polisin anti-emperyalist gençlik hareketine saldırısını kınadı. PAME’nin açıklamasında SYRIZA-ANEL hükümetinin emri altında çevik kuvvet polisinin coplar, kimyasallar, göz yaşartıcı gaz ve flaş bombalarıyla saldırdığı belirtilerek “Hükümet bu saldırısıyla ABD emperyalizminin en iyi ortağı olduğunu kanıtlamaktadır. Amerikan büyükelçinin ‘kardeş oldukları’ yönündeki açıklamaları da bunu doğrulamaktadır. Halkların kanını dökmek üzere ele ele ilerlemektedirler” denildi.

Yunanistan Komünist Partisi de bir açıklama yaparak polis saldırısını kınadı. YKP’den yapılan açıklamada bu olayda SYRIZA-ANEL hükümetinin büyük sorumluluğu olduğu belirtilerek hükümetin “Kana bulanmış Amerikan emperyalizminin bir fosil-heykelini sayısız polis memuruyla koruyup protestocuları vahşice darp ederek ABD-NATO planlarına bağlılığını göstermeye çalıştığı” kaydedildi.