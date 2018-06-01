Total: İran yaptırımlarından muaf olma ihtimalimiz çok düşük

Fransız petrol devi Total'in İran'daki faaliyetleri ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yaptırımları geri getirmesiyle birlikte risk altına girmişti.
İran, Total'in İran'dan çekilmesi durumunda yerini Çin'in devlet şirketi CNPC'nin alacağını duyurmuştu.
Total'in İran yaptırımlarından muaf olup olmayacağı belirsizliğini korurken şirketten açıklama geldi.
Total açıklamasında ABD'den Güney Pars 11 projesi için muafiyet alınma ihtimalinin çok düşük olduğu söylendi.
İran Petrol Bakanlığı, Total'e meselenin netleşmesi için 60 gün vermişti. Total'in 10 milyar dolarlık sermayesi ABD'de bulunuyor, ABD bankaları şirketin finansman operasyonlarının yüzde 90'ını gerçekleştiriyor, bu sebeple şirketin ABD yaptırımlarına karşı kırılganlığının çok yüksek olduğu bildiriliyor.