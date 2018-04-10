Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Caferi: Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'ye kötü haberlerimiz var...

Suriye konulu BMGK oturumu sona erdi. Oturumda ağırlıklı olarak Doğu Guta'nın Duma kentinde kimyasal saldırı iddiası tartışılırken, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Suriye konulu BMGK oturumu sona erdi. Oturumda ağırlıklı olarak Doğu Guta'nın Duma kentinde kimyasal saldırı iddiası tartışılırken, Suriye'nin Birleşmiş Milletle (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ''BM'ye silahlı grupların klor ve sarin gazına sahip olduklarını ve bunları kullanmaya, fabrikasyon haberler yaymaya hazırlandıklarına dair onlarca mektup verdik. Belgelendirdik. Hiçbir şey yapılmadı, okunmadı bile'' dedi.

'DOĞAL SU HER ŞEYİN İLACI!'

''Ne ilginçtir ki Suriye ordusu, sadece ilerleme kaydettiği zamanlarda kimyasal silah kullanıyor. Yine ne ilginçtir ki sadece kadın ve çocuklar isabet alıyor ve videolarda su ile yıkananları görüyoruz. Doğal su her şeyin ilacı!'' diyen Caferi, ''Suriye hükümeti, Duma'ya soruşturmaya gidecek heyete her türlü desteği vermeye hazırdır' şeklinde konuştu.

Konuşmasında ABD, AB ülkeleri, Katar ve Türkiye'yi Suriye'deki cihatç gruplara kimyasal silah tedarik etmekle suçlayan Caferi, ''Bugün Suriye olarak Doha, Riyad, Paris, Ankara, Washington ve Londra'nın, IŞİD, Nusra, Rahman Kolorduları ve diğer gruplara kimyasal silah dahil her türlü desteği vermekle suçluyoruz. Suriye ve Irak'ta bu silahlar kullanıldı'' ifadelerini kullandı.

'DESTEKLEDİKLERİ SİLAHLI ÖRGÜTLERİ BİTİRDİK'

''Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'ye kötü haberlerimiz var. Destekledikleri silahlı örgütleri bitirdik'' diyen Caferi, konuşmasını Martin Luther'in, ''Yalan bir kartopuna benzer. Ne kadar fazla yuvarlarsanız o kadar büyür'' sözüyle sonlandırdı.