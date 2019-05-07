Suriye ordusu Hama-İdlib ekseninde ilerliyor

Suriye ordusu, Hama-İdlib ekseninde kapsamlı harekat başlattı. Karadan karaya atılan füzelerle cihatçıların elindeki noktaları vuran Suriye ordusu, hava saldırılarıyla birlikte karadan da ilerlemeye başladı.
Halep'te bulunan Kefr Naha, Han el-Essal ve Raşidin kasabalarını hedef alan Suriye ordusu, Hama-İdlib ekseninde El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam ve Ceyş'ül İzze elindeki bölgelerin bir kısmını geri almayı amaçlıyor.
Suriye ordusunun hedefleyeceği bölgenin İdlib merkezi olmayacağı, "silahsızlandırılmış bölge" olması planlanan yerleri kapsayacağı söyleniyor.
RUSYA HAVA KUVVETLERİ DESTEK VERİYOR
Suriye ordusunun saldırıları Rusya Hava Kuvvetleri tarafından destekleniyor.
Cisr eş-Şuğur ve Cebel Ez-Zeviye bölgelerini bombalayan Rus uçaklarının, İdlib'in batısında toplamda 25 saldırı yaptığı bildiriliyor.
Saldırılara karşılık veren HTŞ'nin, Rusya kontrolündeki Hmeymim Askeri Hava Üssü'ne 36 roket attığı, ancak bu roketlerin hasar yaratmadığı aktarılıyor.