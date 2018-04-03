soL HD | Hangi bilgilerinizi teslim ettiğinizin farkında mısınız?

Facebook'un 'veri skandalı'nın ardından hangi bilgilerimizi kimlere emanet ettiğimiz konusu çok tartışılıyor. The Guardian, Google ve Facebook'un hangi özellikleriyle hangi bilgileri depoladığını derleyen bir makale yayımladı.

The New York Times'da 17 Mart günü yayımlanan haberde, merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Facebook hisselerinde ciddi düşüş yaşanırken, CEO Marc Zuckerberg konuya ilişkin özür dilemişti. Takip eden günlerde Facebook ve diğer internet siteleri ve sosyal medya uygulamalarının hangi verileri nasıl topladığıyla ilgili yoğun tartışmalar gündeme geldi.

The Guardian geçen cuma konuyla ilgili bir derleme yayımladı ve Facebook ve Google'ın hangi özellikleriyle hangi verileri aldığını ve bunların nasıl görülebileceğini aktardı. soL HD Guardian'ın makalesini videolaştırdı.