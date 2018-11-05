SANA: ABD koalisyonu saldırısında üç çocuk öldü

ABD öncülüğündeki koalisyonun Deyrezzor vilayetinin Hacin kentine düzenlediği saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi, saldırıda uluslararası anlaşmalarla yasaklanan beyaz fosfor kullanıldığı bildirildi.

Sputnik'in Suriye Arap haber ajansından (SANA) aktardığına göre, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'nin Deyrezzor vilayetindeki Hacin kentinde bulunan Şaafa köyünde gerçekleştirdiği bombardıman sonucunda 3 çocuk hayatını kaybetti. Koalisyonun saldırı sırasında beyaz fosfor kullandığı da belirtildi.

SANA'ya konuşan kaynaklara göre, ABD öncülüğündeki koalisyon Şaafa köyüne gerçekleştirdiği bombardımanda 3 çocuğun ölümüne sebep oldu.

‘BEYAZ FOSFOR KULLANILDI'

Haberde "Koalisyon Deyrezzor'un doğusundaki Hacin'deki yeni pazar bölgesinde uluslararası anlaşmalarla yasaklanan beyaz fosforlu silahlar kullandı" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan Suriye basınında vilayetin farklı köylerinde onlarca sivilin öldüğü de belirtildi.

Koalisyon Hacin'de düzenli olarak saldırı gerçekleştiriyor.



SANA, 13-29 Ekim tarihlerinde de koalisyonun saldırılar sırasında beyaz fosfor kullandığını bildirmişti. Suriye hükümeti BM Güvenlik Konseyi'ne konuyla ilgili tedbir alma çağrısı yapmış, koalisyondan da ülkede gayri meşru varlığına son vermesini istemişti. ABD'den ise saldırılarda kullandıkları silahların uluslararası hukuk çerçevesinde olduğu açıklaması gelmişti.