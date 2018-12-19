Rusya'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından pişman olanların oranı yüzde 66'ya yükseldi

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından üzüntü duyanların oranı bir yılda yüzde 8 artarak, yüzde 66'ya yükseldi.

Levada tarafından yapılan araştırma, Rusya'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından pişman olanların oranının 2004'ten beri en yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre geçtiğimiz yıl yüzde 58 olan oran, bu yıl yüzde 8 artarak yüzde 66'yı buldu.

Rusya'da yaşayanların dörtte biri Sovyetler'in dağılmasından üzüntü duymadığını ifade ederken, yüzde 9'sa cevap vermemeyi tercih etti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından üzüntü duyanların temel kaygısının ekonomik güvenceler olduğu bildiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emeklilik yaşını beş yıl ileriye alma planı Putin'e verilen desteğin büyük oranda düşmesine ve kimi yerlerde Putin tarafından desteklenen adayların yerel seçimleri kaybetmesine yol açmıştı.

Levada'nın araştırmalarında şimdiye kadar görülen en yüksek oran, 2000 yılındaki yüzde 75 seviyesi oldu.