Ruhani: İran Trump'ın baskısına boyun eğmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran hükümetinin ABD'nin ekonomik baskılarına dayanabileceğini ve baskılar karşısında teslim olmayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ABD'nin getirebileceği yeni ekonomik yaptırımlara ve baskılara hazır olduğunu söyledi. Ruhani, bunlara karşı koyabileceklerini belirtti.

İranlı esnafların İran para biriminin değer kaybına karşı gerçekleştirdiği eylemlerin ardından konuşan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskılarına boyun eğmeyeceklerini dile getirdi.

Trump, İran'la 2015 yılında yapılan anlaşmadan çekilerek, İran anlaşmaya uymasına karşın yaptırımların yeniden getirileceğini söylemişti.

ABD yönetimi, İran'a karşı "daha önce benzeri görülmemiş" yaptırımlar geleceğini de bildirmişti.

Ruhani açıklamasında "En kötü durumda bile İranlıların temel ihtiyaçlarının sağlanacağının sözünü veriyorum. Yeterince şekerimiz, buğdayımız ve yağımız var. Piyasaya enjekte etmek için yeterli dövizimiz var" ifadelerini kullandı.

IMF, İran hükümetinin 112 milyar dolar yabancı varlığı ve rezervi olduğunu tahmin ediyor. Bu rakamların İran'ın dış borç krizi olmadan yaptırımları atlatabilmesine olanak sağlayabileceği söyleniyor.

İran yargısından gelen açıklamalardaysa "ekonomik sabotaj" girişimlerine izin verilmeyeceği vurgulanıyor.