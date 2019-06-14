Putin'den İdlib açıklaması: Terörist yuvalarının tamamıyla yok edilmesi birincil görevimiz

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı nedeniyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.
"Şu anda birincil görev, Suriye'de geriye kalan terörist yuvalarının, hepsinden önce de İdlib'dekilerin tamamıyla yok edilmesini sağlamak" diyen Putin, Rusya'nın yardımı ile Suriye'deki terörist grupların militanlarının yıkıma uğradığı belirtirken, bu sayede ülkenin büyük bir kısmının kontrolünün yeniden Şam'a geçtiğini söyledi.