Rusya: Türkiye koordinatları verdi, Rus uçakları İdlib'de teröristleri vurdu

Rusya, Türkiye'nin verdiği koordinatlar doğrultusunda Suriye'nin İdlib bölgesinde operasyon düzenlediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ankara'nın yardım istemesi üzerine Türkiye'nin İdlib'de yer alan gözlem noktalarından birisine saldıran militanlara hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

"13 Haziran gecesi teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki Cebel el Zaviye bölgesine yerleştirilmiş olan gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açtı" denilen açıklamaya göre, Türkiye bu saldırıların ardından, gözlem noktasındaki askerlerinin güvenliğinin sağlanması için Rus tarafından yardım isteyip hava saldırısı düzenlenmesini talep etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti: "Türk tarafının gösterdiği koordinatlara, Rusya hava güçlerinin uçakları tarafından dört bombardıman düzenlendi. Bunun sonucunda, Dokmak ve Cebel Tavert yerleşim yerlerinde gruplanmış militanlar ve Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan topları yok edildi."