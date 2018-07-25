Polonya'da yargıya müdahale yasallaştı

Polonya üst meclisi, bir sonraki Yüksek Mahkeme Başkanı'nı iktidar partisinin belirleyeceğine ilişkin yasa değişikliğini kabul etti.
Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidarında anayasa mahkemesi ve adalet divanından onlarca yargıç görevden alındı.
Avrupa Komisyonu'nun Polonya'daki gelişmelere ilişkin soruşturmasıysa sürüyor.
Başbakan Mateusz Morawiecki, yasal karmaşadan kurtulmak adına Yüksek Mahkeme Başkanı Malgorzata Gersdorf'un yerine başka birinin atanması gerektiğini belirtmişti. Gersdorf, yargıya müdahaleye en sert tepki veren isimler arasındaydı.
Yasa değişikliğinin PiS yanlısı Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın onayından geçmesi bekleniyor.