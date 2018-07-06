Polonya'da Yüksek Mahkeme operasyonuna tepkiler artıyor

Polonya'da on binlerce kişi, hükümetin Yüksek Mahkeme düzenlemesini protesto etmek için sokağa çıkarken, Avrupa Birliği yargıya müdahaleyi kınadı.
Polonya Anayasa Mahkemesi'nde görevli yargıçların yarıya yakını, imzaladıkları mektupta Yüksek Mahkeme'nin bağımsızlığını ve işlevini yitirdiğini açıkladı.
Nobel ödülü sahibi ve bir dönem sendika liderliği yapmış olan eski Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa, yargı içinde yaşanan krizin ülkeyi “iç savaş”a götürebileceğini belirtti.
Mektupta iktidarda bulunan Hukuk ve Adalet Partisi'nin atadığı yargıçlardan birinin de imzasının bulunması dikkat çekti.
Hükümet, reformların halkın iradesi gözetilerek yapıldığını ileri sürerek “yargıyı komünist dönemin vesayetinden kurtarma çalışması” yürüttüklerini açıkladı.
Hukuk ve Adalet Partisi, emeklilik yaşını 70'ten 65'e düşüren yasayı Meclisten geçirerek 27 yargıcı zorla emekli etmişti.
Yüksek Mahkeme Başkanı Malgorzata Gersdorf, Avrupa Adalet Mahkemesi'nin duruma müdahale etmesini umduğunu belirtti.
Avrupa Komisyonu, konuyu Avrupa Adalet Mahkemesi'ne taşırken Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Avrupa Mahkemesi'nin kararını yok sayarak hareket edebileceklerini belirtti.