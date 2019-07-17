Pentagon: Türkiye'nin F-35'e katılımını askıya alıyoruz

Beyaz Saray, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi almasının onun F-35 programında kalmasını imkansız kıldığını açıkladı. Türkiye ile askeri ilişkilerinin yalnızca F-35'e odaklanmadığını belirten Beyaz Saray 'işbirliğimiz kapsamlı bir biçimde devam edecek' açıklamasında bulundu. Beyaz Saray'ın açıklamasının ardından Pentagon, Türkiye'nin F-35 programına katılımının askıya alındığını duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Türkiye’nin S-400 hava savunma savunma sistemi satın alma kararının Türkiye’nin F-35 programında kalmaya devam etmesini imkansız kıldığı belirtildi.

Açıklamada “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır. F-35’ler, bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rusya’nın istihbarat toplama platformuyla bir arada bulunamaz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD Türkiye ile meşru hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere hava savunma çözümleri sağlamak amacıyla aktif şekilde çalışmaktadır. Bu yönetim Türkiye’yi Patriot hava savunma sistemi alması için sıranın önüne çekmek için pek çok teklif sunmuştur.

Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400’lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir.

Bunun Türkiye’nin ittifak içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. ABD hâlâ Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir.

NATO müttefikleri olarak ilişkimiz çok katmanlıdır ve yalnızca F-35'e odaklanmış değildir. Ordularımız arasındaki ilişki güçlüdür ve Türkiye'de S-400 sisteminin varlığına bağlı sıkıntıları akılda tutarak Türkiye ile kapsamlı bir biçimde işbirliğine devam edeceğiz.”

PENTAGON DUYURDU: TÜRKİYE'NİN PROGRAMA KATILIMI ASKIYA ALINDI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Türkiye'nin S-400 almasına yönelik karşılıklarını duyuracağı ve geçen cuma gününden beri ertelenen basın toplantısının TSİ 22.00'de yapıldı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın basın toplantısında "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz" açıklaması yapıldı.

ABD Savunma Bakanlığı müşteşarları Ellen Lord ve David Trachtenberg tarafından yapılan basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorularına da yanıt verildi.

Ellen Lord "ABD ve diğer F-35 ortakları Türkiye'nin F-35 programına katılımının askıya alınması ve Türkiye'nin resmen programdan çıkarılması sürecinin başlatılması kararında aynı çizgidedir" dedi.

Lord "ABD’deki tüm Türk pilotlar, ülkeyi şimdi terk etmeleri için bilgilendirildiler" dedi.

'TÜRKİYE'YE MALİYETİ 9 MİLYAR DOLAR OLACAK'

Açıklamada "Türkiye bu kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak" denildi. Kararın F-35 programına maliyetininse 500-600 milyon dolar olacağı belirtildi.

Pentagon yetkilileri Türkiye'nin F-35 programı kapsamında üretiminden sorumlu olduğu yaklaşık 900 parçanın üretimi için alternatif kaynakların arandığını açıkladı. Türkiye'nin çıkarılmasının programa etkisinin düşük düzeyde olmasını beklediklerini kaydetti.

'KARAR GERİ DÖNÜŞSÜZ DEĞİL, İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Trachtenberg, Türkiye'ye yönelik kararın "NATO'yu korumak amaçlı alındığını" belirterek "Karar, geri dönüşsüz bir karar değildir" dedi.

Bir gazetecinin Türkiye'nin NATO'dan çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin sorusuna Trachtenberg, "Buna ben yanıt veremem. Muhatapları karar verir" diye yanıt verdi.

Trachtenberg, "Türkiye ile stratejik ortaklığımız güvenliğimiz ve NATO müttefikliğinin yararına devam ediyor" dedi.

