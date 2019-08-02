Pentagon: ABD, INF’de yasaklanan füzeleri geliştirmeye başlayacak

Pentagon sözcüsü, ​ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çıkmasının hemen ardından anlaşmayla yasaklanan füzeleri geliştirmeye başlayacağını açıkladı.

ABD’nin, tek taraflı çekilmesinin ardından bugün resmen sona eren Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nda (INF) yasaklanan füzeleri geliştirmeye başlayacağı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsünün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın daha önce INF Anlaşması’nı ihlal ettiği öne sürülerek “Şimdi anlaşmadan çıktığımıza göre Savunma Bakanlığı Rusya’nın eylemlerine sağduyulu bir karşılık olarak karadan atılan konvansiyonel füzeleri geliştirmeye başlayacak” denildi.

ABD INF Anlaşması’ndan Şubat ayında çekileceğini duyurmuştu. Rusya da buna karşılık anlaşmadan çekildiğini ilan etmişti. Tarafların çekildiklerini ilan etmelerinin ardından 6 ay geçmesiyle anlaşma bugün resmen sona erdi.

1987 yılında dönemin Sovyetler Birliği ile ABD arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu.

