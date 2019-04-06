Pence: Venezuela'yı Küba'dan kurtaracağız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Houston'da 300 kişinin katıldığı konuşmasında Venezuela'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını belirterek 'Venezuela'yı Küba'dan kurtaracağız' dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Houston'da yaptığı konuşmada Venezuela'nın finans ve petrol sektörüne yaptırımın yolda olduğunu belirtti. Konuşmaya Maduro karşıtı Venezuelalıların dahil olduğu 300 kişinin katıldığı belirtildi.

"Venezuela'da demokrasiye barış yoluyla ulaşmak için tüm diplomatik ve ekonomik baskıyı uygulayacağız. Venezuela'yı Küba tahakkümünden kurtararak özgürleştireceğiz" diyen Pence, Venezuela'nın petrol ticaretini "kanlı rejimin yaşam kaynağı" olarak niteledi.

Pence'in konuşmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'nın devlet işletmesi PDVSA'nın 34 petrol gemisine ek olarak Küba'ya nakliyat yapan iki operatör ve bir gemiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Pence, Çarşamba günü Venezuela üzerine yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılacağını açıklamıştı.