Paşinyan: Meclis beni başbakan seçerse erken seçime gideceğim

Nikol Paşinyan, Ermenistan meclisi tarafından başbakan seçilmesi durumunda erken seçime gideceğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın protest gösterileri sonrası istifasının ardından parlamento yeni başbakanını oylayacak. "Muhaliefet lideri" Nikol Paşinyan başbakanlık seçimlerinde tek aday Paşinyan olacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre Paşinyan seçilmesi halinde erken seçim kararı alacağını söyledi.

​Eski başbakanlar Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'ın iktidarı geri almaya çalıştıklarını iddia eden Paşinyan, şunları söyledi:

"Beyler sizi uyarmak isterim - halkın hoşgörüsünü zayıflık olarak yorumlamak gibi bir hataya düşerseniz, bir siyasi tsunamiye yol açarsınız. Bir kez daha halkın zaferini çalmak istiyorlar; herkesi sokağa çıkmaya çağırıyorum."

İktidarda olan Cumhuriyetçi Parti, ülkedeki gerilimi azaltmak için başbakan adayı çıkartmıyor. Ancak başbakan Cumhuriyetçi Parti üyesi vekillerin oylarıyla seçilecek.